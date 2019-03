La commovente dedica di Alessandro Borghi a Stefano Cucchi sul palco dei David 2019 | VIDEO

L’attore romano Alessandro Borghi è stato premiato ai David di Donatello 2019 come miglior attore protagonista per il film “Sulla mia pelle” ispirato al caso di Stefano Cucchi.Il premio è stato consegnato dall’attrice Uma Thurman.

Alessandro Borghi ha ritirato il premio e ha ringraziato la collega Jasmine Trinca, il regista Alessio Cremonini e poi la famiglia Cucchi e lo stesso Stefano, a cui ha voluto dedicare idealmente il premio.

“Grazie alla famiglia Cucchi, per essersi fidati di me. Grazie alla mia famiglia, alle persone che stanno con me, che hanno pagato le conseguenze dei sacrifici fatti per realizzare questo film. E poi questo premio è di Stefano Cucchi. Ed è un premio che voglio dedicare agli esseri umani e all’importanza di essere considerati tali, a prescindere da tutto”.

Ilaria Cucchi ha ringraziato Alessandro Borghi

Su Facebook Ilaria Cucchi (TPI l’ha intervistata qui), ha ringraziato Alessandro Borghi per avere dedicato il premio al fratello Stefano e alla sua famiglia.

“Grazie a te Alessandro. Le tue parole e gli applausi hanno scaldato il cuore di mia mamma stasera. Complimenti ad Alessio Cremonini per il premo miglior regista emergente e grazie ai ragazzi delle scuole che hanno votato “Sulla mia pelle” come miglior film”.

