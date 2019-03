Uomini e Donne anticipazioni | Trono classico | Over | News | Ultime notizie

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI – Appassionati di Uomini e Donne, questo è il posto che fa per voi. In questo articolo, infatti, ogni giorno troverete le ultime anticipazioni sul programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45.

Per sua natura, questo articolo contiene spoiler. Invitiamo dunque tutti coloro che non vogliono scoprire i contenuti delle nuove puntate a non proseguire la lettura.

AGGIORNAMENTO 27 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Mercoledì 27 marzo 2019

Cosa succederà oggi nella terza puntata della settimana di Uomini e Donne? Quale sarà il trono di cui si parlerà? Secondo le ultime anticipazioni, tutti gli appassionati di Canale 5 assisteranno anche oggi al Trono Over.

Si parlerà di tantissimi concorrenti, dai più giovani ai più anziani, ma avranno particolare attenzione soprattutto due coppie: Pamela Berretta e Stefano Torrese, Denise Pantano e Sebastiano Mignosa. Entrambe le coppie avranno una sorte comune: quella di lasciare il programma per continuare a conoscersi al di fuori, nella vita reale.

I fan di Uomini e Donne avevano già capito l’epilogo, visto che sui loro canali social sia Pamela che Denise avevano lasciato intendere che stavano frequentando i due uomini lontani dalle telecamere. Oggi arriverà dunque l’annuncio ufficiale? Come la prenderanno gli altri concorrenti? Appuntamento alle 14.45 su Canale 5.

AGGIORNAMENTO 26 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Martedì 26 marzo 2019

Secondo appuntamento della settimana, oggi pomeriggio, con Uomini e Donne. E come ci ha abituato nelle ultime settimane, la produzione ha deciso di puntare anche in questo martedì sul Trono Over.

Di chi si parlerà oggi? L’attenzione verrà focalizzata soprattutto su una delle coppie più famose del programma, che sta vivendo un periodo di profonda crisi: quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. L’ultima volta i due, dopo l’ennesimo litigio, avevano deciso di non frequentarsi più, con l’uomo che addirittura aveva avviato nuove conoscenze scatenando la gelosia di Ida, che addirittura aveva chiesto di lasciare la trasmissione.

Dopo che Maria De Filippi ha convinto la donna a rimanere a Uomini e Donne, la donna ha avuto anche un chiarimento con Riccardo, che però aveva sottolineato la sua volontà di interrompere la frequentazione. La notizia che invece riceverà oggi Ida è molto importante: Riccardo ha chiesto alla produzione un nuovo incontro con lei.

Maria De Filippi confessa di non conoscere le reali intenzioni dell’uomo e che per questo lascerà a Ida la decisione finale. Cosa farà a questo punto la donna, palesemente innamorata di Riccardo?

Nel frattempo, continueranno anche le tragicomiche avventure di Gemma Galgani, che tornerà ad avere un nuovo litigio con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

AGGIORNAMENTO 25 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Lunedì 25 marzo 2019

Riparte una nuova settimana e, come di consueto, nel pomeriggio di Canale 5 torna l’attesissimo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. In questa prima puntata, protagonista è il Trono Over, vale a dire le avventure di dame e cavalieri con più di 40 anni.

In studio la dama più popolare, Gemma Galgani, alle prese con la conoscenza del cavaliere Stefano. I due, dopo essersi sentiti per telefono nel corso della settimana, hanno cenato insieme. L’uomo però nel corso della trasmissione dirà di non essere interessato a Gemma, ma di aver accettato l’invito solo per cortesia. Tra i due, d’altronde, c’è una grossa differenza d’età.

Spazio poi nella puntata di oggi, 25 marzo, alla clamorosa scelta di Ida Platano di abbandonare il programma. La dama, infatti, non riesce a sopportare l’idea che il suo ex Riccardo frequenti un’altra donna. L’uomo però sembra ormai preso da questa nuova dama, e non ha intenzione di riprovarci con Ida.

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2019 | Uomini e Donne anticipazioni | Venerdì 22 marzo 2019

Torna con l’ultimo appuntamento della settimana Uomini e Donne, il dating show in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45. Nelle prime tre puntate della settimana abbiamo assistito alle storie del Trono Over, mentre ieri è stato protagonista il Trono Classico.

Nella puntata di oggi, venerdì 22 marzo, gli appassionati del programma di Maria De Filippi seguiranno nuovamente le avventure dei giovani tronisti. In particolare grande protagonista sarà Andrea Zelletta. Maria De Filippi mostrerà alcune esterne del bel tronista, impegnato con diverse ragazze.

Dopo aver scartato Federica, vedremo il video dell’uscita con Klaudia, poi quello con Natalia e infine con Muriel. Con tutte e tre scatterà il fatidico bacio.

Immagini che faranno infuriare le ragazze, convinte di essere le prescelte, e che per questo decideranno di abbandonare lo studio, lasciando Andrea da solo.

Uomini e Donne anticipazioni | Dove vederlo in streaming e in tv

Tutte le puntate di Uomini e Donne sono visibili in chiaro, gratis, su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14.45.

Per chi non fosse in possesso di un televisore o non si trovasse in casa in quell’orario, è possibile seguire la trasmissione anche in streaming, grazie a Mediaset Play.

Sulla piattaforma, inoltre, non c’è solo lo streaming in diretta. Subito dopo la messa in onda, infatti, vengono pubblicati contenuti esclusivi, interviste e anche le puntate intere.

A disposizione degli appassionati c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude i contenuti di tutti i programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e Donne.

