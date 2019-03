Uomini e Donne 27 marzo 2019 | Mercoledì | Anticipazioni | Trono Over | Canale 5

UOMINI E DONNE 27 MARZO 2019 – Arriva il terzo appuntamento della settimana, oggi pomeriggio, con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E come ogni giorni, tutti gli appassionati del programma Mediaset sono alla ricerca di informazioni sui protagonisti della nuova puntata.

Da qualche anno, infatti, la trasmissione si divide tra due tipi di concorrenti: i tronisti classici, che cercano un compagno con cui condividere la propria vita anche lontano dalle telecamere, e gli Over, persone di almeno 40 anni che vanno a Uomini e Donne alla ricerca di compagnia, visibilità e divertimento.

Tutte le anticipazioni sul programma Uomini e Donne

Ma cosa succederà oggi, 27 marzo 2019? E, soprattutto, di quale trono si parlerà? Di seguito troverete tutte le anticipazioni. Se non volete SPOILER, interrompete qui la lettura.

Uomini e Donne 27 marzo 2019 | Anticipazioni | Pamela e Stefano

Oggi pomeriggio, per la terza volta in questa settimana, si parlerà del Trono Over. In mezzo agli altri concorrenti, oggi avranno più spazio – dopo alcune puntate di assenza – anche Pamela Berretta e Stefano Torrese.

Nella puntata di oggi, infatti, verrà ufficializzato quello che era nell’aria da settimane e che era stato anticipato già dai due protagonisti su Instagram. Pamela e Stefano hanno deciso finalmente di lasciare la trasmissione e continuare a conoscersi lontani dalle telecamere.

Oggi si farà dunque il punto sulla loro storia, che ha vissuto tanti momenti di tensione ma che alla fine sembra essere definitivamente sbocciata.

Dove vedere Uomini e Donne in streaming

Uomini e Donne 27 marzo 2019 | Anticipazioni | Denise e Sebastiano

Quella composta da Pamela e Stefano non sarà però l’unica coppia a lasciare Uomini e Donne oggi. Anche Denise Pantano e Sebastiano Mignosa, infatti, ufficializzeranno il loro addio alla trasmissione. Il motivo? Come Pamela e Stefano, anche loro dopo periodi di alti e bassi hanno deciso di continuare a conoscersi fuori.

Se nelle ultime puntate i due non avevano avuto molto spazio nel programma, alla fine hanno scelto di prenderselo da soli. Sicuramente, se il sentimento tra loro è autentico, riusciranno a stare insieme e a ricomporre le tante fratture che si sono formate in questi mesi di trasmissione. Nella speranza, un domani, che i due possano tornare in studio e ufficializzare il loro amore.