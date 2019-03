Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

L’agenda di oggi | Mercoledì 27 marzo Carceri: attesa la pubblicazione della relazione del Garante dei : attesa la pubblicazione della relazione del Garante dei detenuti Governo: il vicepremier Luigi Di Maio negli Usa incontra banche e imprenditori. Camera: al via l’esame sul ddl contro la violenza sulle donne. Decretone: prosegue : prosegue l’esame al Senato. Brexit: a Westminster i parlamentari votano sulle : a Westminster i parlamentari votano sulle opzioni d’uscita alternative all’intesa Ue raggiunta dalla premier May. Medio Oriente: continua a salire la tensione i : continua a salire la tensione i raid di Israele sulla Striscia. Siria: attesa la conferenza stampa delle forze siriane a guida curda dopo la riconquista di : attesa la conferenza stampa delle forze siriane a guida curda dopo la riconquista di Baghouz. Scuolabus dirottato: il ministro Salvini incontra al Viminale 5 il ministro Salvini incontra al Viminale 5 ragazzi della scuola media “Vailati” di Crema e 12 carabinieri. Cucchi: processo bis in Assise contro i 5 carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia. L’agenda di oggi | Martedì 26 marzo Cina: il presidente Xi Jinping a Parigi per un vertice con Macron, Merkel e Juncker su : il presidente Xi Jinping a Parigi per un vertice con Macron, Merkel e Juncker su commercio e clima. Governo: il vicepremier Di Maio a New York incontra la collettività italiana al Consolato Generale. Famiglia: conferenza stampa delle deputate del Pd contro pro

Decretone: prosegue l’esame al Senato. : conferenza stampa delle deputate del Pd contro pro anti-aborto : prosegue l’esame al Senato. Medio Oriente: sale la tensione dopo l’attacco di Israele contro la Striscia in risposta al lancio di un sale la tensione dopo l’attacco di Israele contro la Striscia in risposta al lancio di un razzo Usa: la Camera vota sul veto di Trump allo stop del Congresso allo stato di emergenza per liberare i fondi per il muro. Scuola: pubblicate le nuove prove d’italiano per l’esame di maturità. L’agenda di oggi | Lunedì 25 marzo Basilicata: le reazioni dopo i : le reazioni dopo i risultati delle elezioni regionali. Medio Oriente: il presidente americano Donald Trump firma il riconoscimento della il presidente americano Donald Trump firma il riconoscimento della sovranità di Israele sulle alture del Golan . Il premier Netanyahu invece torna velocemente in patria dopo che un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza ha colpito una casa a Tel Aviv. Fosse Ardeatine: il presidente della Camera Fico e il presidente Mattarella alla commemorazione per i 75 anni. Decretone: l’esame del : l’esame del testo al Senato. Brexit: riprende il dibattito a Westminster. Nei Tory cresce la fronda contro la premier Theresa May e il popolo chiede un secondo : riprende il dibattito a Westminster. Nei Tory cresce la fronda contro la premier Theresa May e il popolo chiede un secondo referendum Francia-Cina: il presidente francese Emmanuel Macron riceve l’omologo cinese Xi Jinping a Parigi. Ambiente: si attende la conferenza stampa del Kyoto club a Venezia. Yemen: pubblicazione del rapporto di Save the Children sul quarto anniversario del : pubblicazione del rapporto di Save the Children sul quarto anniversario del conflitto nel paese. L’agenda di oggi | Sabato 23 marzo

Italia-Cina: il premier Conte incontra il presidente Xi Jinping a Villa Madama per la : il premier Conte incontra il presidente Xi Jinping a Villa Madama per la cerimonia di firma degli accordi. Brexit: i sostenitori del secondo referendum marciano per le strade del paese mentre la premier May tenta di riportare : i sostenitori del secondo referendum marciano per le strade del paese mentre la premier May tenta di riportare l’accordo in Parlamento. Confcommercio: 20esimo Forum di Cernobbio. Gilet gialli: atteso il XIX atto della protesta per le strade della Francia. Serbia: a Belgrado marcia di : a Belgrado marcia di protesta contro il presidente Vucic. Spagna: a Barcellona attesa la manifestazione contro il partito di estrema destra Vox. Roma: attesa la Marcia per il clima e contro le grandi opere

L’agenda di oggi | Venerdì 22 marzo

Cina: il : il presidente Xi Jinping a Roma incontra il presidente Mattarella. Ue: seconda giornata del : seconda giornata del summit a Bruxelles. Atteso il bilaterale del premier Conte con il presidente francese Macron sulla Tav Elezioni: in : in Basilicata è l’ultimo giorno di campagna elettorale, presente il leader della Lega Matteo Salvini. M5s: termina la consultazione sulla piattaforma Rousseau per la riorganizzazione del Movimento. Medio Oriente: sviluppi dopo che il presidente Usa Trump ha affermato di voler riconoscere la sovranità di Israele sulle : sviluppi dopo che il presidente Usa Trump ha affermato di voler riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan Caso Fadil: gli sviluppi dell’inchiesta sulla : gli sviluppi dell’inchiesta sulla morte della teste del processo Ruby. Corruzione: continuano le indagini sulla : continuano le indagini sulla loggia segreta a Castelvetrano. L’agenda di oggi | Giovedì 21 marzo Vertice Ue: i leader dei paesi Ue si : i leader dei paesi Ue si riuniscono per discutere di Brexit e Via della Seta. Cina: arriva in Italia il presidente : arriva in Italia il presidente cinese Xi Jinping. Regionali: in : in Basilicata atteso il comizio di Salvini a Muro Lucano. Governo: in Aula al Senato le mozioni di sfiducia per il ministro delle Infrastrutture Toninelli. Turchia: a Istanbul riprende il processo agli attivisti per i diritti umani, tra cui il direttore di Amnesty nel paese. Migranti: sviluppi sul caso della : sviluppi sul caso della nave italiana Mare Jonio Caso Fadil: proseguono le indagini sulla morte della proseguono le indagini sulla morte della teste del processo Ruby. L’agenda di oggi | Mercoledì 20 marzo Caso Diciotti: voto finale al Senato sull’ : voto finale al Senato sull’ autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Migranti: si attendono sviluppi sul caso della : si attendono sviluppi sul caso della nave della ong Mare Jonio con 49 persone sbarcata al porto di Lampedusa e posta immediatamente sotto sequestro. Via della Seta: i preparativi per l’arrivo a Roma del presidente cinese Xi Jinping. Regionali: ultimi giorni di campagna elettorale in : ultimi giorni di campagna elettorale in Basilicata Sblocca cantieri: il il decreto arriva al tavolo del Consiglio dei ministri. Salario minimo: tavolo tecnico al Mise con i : tavolo tecnico al Mise con i sindacati Ue: il Ppe esamina l’espulsione del partito del presidente ungherese : il Ppe esamina l’espulsione del partito del presidente ungherese Orban dal gruppo. Ilaria Alpi: ricorre l’anniversario della morte della ricorre l’anniversario della morte della giornalista , uccisa insieme a Miran Hrovatin a Mogadiscio. L’agenda di oggi | Martedì 19 marzo Governo: il premier Conte riferisce in Aula sulla : il premier Conte riferisce in Aula sulla Via della seta e sul prossimo vertice Ue. Decretone: il : il testo all’esame della Camera. Diciotti: la proposta della giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Salvini arriva in Senato. Venezuela: si tiene a Roma l’incontro e la conferenze stampa degli inviati di Usa e Russia. Olanda: gli sviluppi nelle indagini : gli sviluppi nelle indagini sull’attacco a Utrecht. Brexit: Tusk in visita a Dublino in vista del vertice Ue. Medio Oriente: il segretario Usa Pompeo inizia il tour in Kuwait, Israele e Libano. Rai: in Vigilanza attesa l’audizione di Foa e Salini.