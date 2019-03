L’Unione europea finanzierà al 50 per cento la Tav Torino-Lione. A renderlo noto è stato l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, che in qualità di presidente dell’AiPo, l’Autorità di bacino del Po, ha partecipato alla visita a Mantova della coordinatrice europea del Corridoio mediterraneo, Iveta Radicova.

Una notizia “importante” che “conferma quanto anticipato nei mesi scorsi. Lunedì – le parole di Balocco – è stato deciso dall’Unione Europea che i finanziamenti relativi alla prossima programmazione per il Corridoio mediterraneo nell’ambito dei progetti per l’interoperabilità, la decarbonizzazione e la digitalizzazione saranno pari al 50 per cento”.

“Notizia importante che vale anche per la Torino-Lione – ha proseguito – e conferma quanto anticipato nei mesi scorsi”.

Un annuncio accolto con entusiasmo dal vicepremier Matteo Salvini: “Ottima notizia e motivo in più per farla”.

Di Tav ha parlato anche l’altro vicepremier, Luigi Di Maio: “È chiaro che le tempistiche sulla Tav dipendono dal dialogo fra Conte e Macron”, ha risposto il ministro dello Sviluppoin visita a New York a chi gli chiedeva se fosse possibile una risposta sulla Tav prima delle elezioni Europee.