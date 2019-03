Suor Cristina, tutto quello che c’è da sapere sulla concorrente di “Ballando con le stelle”

SUOR CRISTINA CHI È – In un contesto internazionale, è conosciuta come “sister Cristina”, ma non è altro che lo pseudonimo di Cristina Scuccia.

Nota cantante italiana, membro dell’ordine delle suore orsoline della Sacra Famiglia, Suor Cristina è diventata nota a livello internazionale con la seconda edizione di The Voice of Italy, che ha vinto.

Nel 2019, è una dei concorrenti di Ballando con le stelle, programma in onda dal 30 marzo su Rai 1.

Cosa sappiamo di Suor Cristina? Della sua carriera? Ad esempio, sapevate della sua presenza sui social, in particolare Instagram?

Vediamo insieme cosa sappiamo della concorrente di Ballando con le stelle.

Suor Cristina chi è | Ballando con le stelle

Nata a Vittoria il 19 agosto 1988, suor Cristina si fa conoscere nel musical “Il coraggio di amare” nel 2007, in cui interpreta Suor Rosa. L’anno seguente, ha frequentato l’Accademia di spettacolo “Star Rose Academy” a Roma e nel 2012 ha preso i voti nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia.

Sempre nello stesso anno, è comparsa per la prima volta in tv al programma “Dizionario dei sentimenti” e nel 2013 ha vinto il concorso canoro religioso “Good News Festival”.

Il 2014 è la volta di The Voice of Italy, che Suor Cristina ha vinto. Dopo aver rinnovato i suoi voti, la cantante ha preparato il suo primo album pubblicato con il titolo di “Sister Cristina”.

Suor Cristina ha partecipato al “Concerto di Natale” in Vaticano nel 2014 e l’anno seguente è arrivata anche in Giappone con il suo album.

Nel 2017, ha preso parte al musical “Sister Act” e nel 2018 ha pubblicato il singolo “Felice” che ha anticipato l’uscita del suo secondo album.

Già nel 2018, Suor Cristina era stata ballerina per una notte a Ballando con le stelle e nel 2019 partecipa come concorrente della 14esima edizione.

