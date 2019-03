Stasera in tv 27 marzo 2019 prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | David di Donatello | The Good Doctor | Live-Non è la D’Urso | I fantastici 4

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – David di Donatello 2019

23:20 – TG1 60 Secondi

23:21 – David di Donatello 2019

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor – Un talento speciale – Nella mente di Shaun

23:00 – 2 Single a nozze

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Stasera in tv 27 marzo 2019 su Rai 4

20:48 – Just for Laughs XIII ep.8

21:13 – Elementary V ep.1

21:57 – Elementary V ep.2

22:43 – Elementary V ep.3

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’INSOLITO SOSPETTO

21:27 – FANTASTIC 4 – I FANTASTICI QUATTRO – 1 PARTE – 1aTV

22:12 – TGCOM

22:15 – METEO.IT

22:18 – FANTASTIC 4 – I FANTASTICI QUATTRO – 2 PARTE – 1aTV

23:27 – LUCIFER – UN BEL GIORNO PER MORIRE – 1aTV

Stasera in tv 27 marzo 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – THE NEXT THREE DAYS – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – THE NEXT THREE DAYS – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – LE MISURAZIONI MATRIMONIALI

20:35 – THE BIG BANG THEORY XI – L’OSCILLAZIONE SOLISTA

21:00 – I BABYSITTER – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – I BABYSITTER – 2 PARTE

23:10 – POINT BREAK – 1 PARTE

23:50 – TG COM

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Vita da strega

20:35 – Vita da strega

21:10 – Il club di Jane Austen

23:00 – Footloose

Stasera su Rai Movie:

20:00 – David di Donatello 2019 – Il red carpet

21:05 – Il diritto di uccidere

22:45 – In ordine di sparizione

00:50 – Prigionieri del ghiaccio

Stasera su Cine Sony:

21:00 – La casa degli spiriti

23:50 – Il senso di Smilla per la neve

02:00 – L’uomo che sapeva troppo poco

Stasera in tv 27 marzo 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – FIGLIO DI THUNDER – II PARTE

21:00 – GREYSTOKE: LA LEGGENDA DI TARZAN, IL SIGNORE DELLE SCIMMIE

23:40 – SCUOLA DI CULT

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – MasterChef All Stars Italia

22:45 – MasterChef All Stars Italia

00:00 – Italia’s Got Talent

Stasera su Italia 2:

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LEGGENDA DI NOLAND IL BUGIARDO

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’UCCELLO DEL SUD

21:10 – THE BRAVE – RISCHIO ATTENTATO – 1aTV

22:00 – THE BRAVE – IL KAMIKAZE – 1aTV

22:55 – 2 BROKE GIRLS – E IL MAGICO MONDO DI BABBO NATALE

Stasera in tv 27 marzo 2019 su La 5:

21:25 – SCUSA, MI PIACE TUO PADRE -1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – SCUSA, MI PIACE TUO PADRE – 2 PARTE

23:20 – ADESSO IL CAPO SONO IO!

Stasera su Cielo:

20:15 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:45 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:15 – AIR COLLISION

23:15 – VACANZE PER UN MASSACRO

Stasera su Nove:

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Accordi & disaccordi – 1^TV

23:00 – Camionisti in trattoria – Veneto

23:55 – Camionisti in trattoria – Umbria

Stasera in tv 27 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – Ambrosoli, un eroe borghese

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Body of proof

00:00 – Soul Kitchen

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Something Is Killing Me – 1^TVVortice di follia

22:10 – Something Is Killing Me – 1^TVLo strano caso del dottor Gilmore

23:05 – Vite al limite – La storia di Steven e Justin.

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN L’ombra del mago

21:30 – THE LIBRARIANS…e L’oscuro Segreto

22:20 – THE LIBRARIANS…E I Ladri Di Fortuna

23:10 – THE LIBRARIANS…E La Slitta Di Babbo Natale

00:00 – TOP GEAR 14′ Stagione Ep.7

Stasera in tv 27 marzo 2019 su Sky Uno

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:20 – Master – Chef Italia

23:35 – Master – Chef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Papillon Prima TV

23:30 – Giù le mani dalle nostre figlie