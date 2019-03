“Vorrei tanto conoscere Kate Middleton”: Sophia Loren in visita in UK svela perché la preferisce a Meghan

“Vorrei conoscere Kate Middleton”. Sophia Loren in visita a Southampton per l’inaugurazione di una nave da crociera italiana, incalzata dai giornalisti inglesi, ha svelato la sua preferenza in tema di Royal Family.

La super diva del cinema non ha resistito e ha confessato il suo desiderio di fare la conoscenza della duchessa di Cambridge: “Mi piacerebbe davvero incontrare la moglie del Principe William. È meravigliosa. E quando sono tutti insieme, la Famiglia Reale intendo, sono così belli… La famiglia mi dà un senso di calma…”.

La Loren, che ha fatto da madrina al taglio del nastro della “MSC Bellissima”, non ha mancato di esprimere il suo parere anche sulla cognata “rivale” di Kate. “È molto bella e ha un sorriso meraviglioso. È così grossa… chissà, magari aspetta due gemelli”, rivela Sofia Villani Scicolone, in arte Sophia Loren, in merito a Meghan Markle.

L’attrice 84enne, che oggi vive a Ginevra, in passato ha già incontrato dei membri della famiglia reale e in particolare il Principe Carlo ma, se oggi potesse scegliere chi altro incontrare, non avrebbe dubbi: Kate Middleton.

I media inglesi presenti all’evento di inaugurazione hanno speso parole di grande ammirazione nei confronti dell’attrice Premio Oscar per “La Ciociara”: un vero e proprio orgoglio italiano.

