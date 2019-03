Simbolo Copyright: cosa significa e come si inserisce da tastiera

Il simbolo del Copyright è uno dei simboli grafici in cui è più facile imbattersi. Si tratta di una C cerchiata, che sta appunto per copyright. Il simbolo indica che un’opera è protetta dal diritto d’autore.

È possibile trovare il simbolo del copyright su fotografie, immagini, libri, poesie e testi.

Storicamente, uno dei primi usi di questo simbolo si fa risalire a degli antichi almanacchi scozzesi del 1600. In tempi più moderni, la tutela del diritto d’autore trova riconoscimento legale con la Convenzione di Berna, del 1886, e la paternità di un’opera viene riconosciuta anche se non vi compare il simbolo del Copyright.

La legge del diritto d’autore, la legge 633 del 1941, prevede che siano protette le opere dell’ingegno di carattere creativo e nello specifico opere nel campo della letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia.

Un simbolo simile è quello del marchio registrato, una R cerchiata.

Quali sono le differenze tra il simbolo © e il simbolo ®? Si tratta di due simboli con significati ben diversi. Mentre il primo indica che un’opera è protetta da Copyright, il secondo indica che un marchio è stato registrato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Chi vuole registrare un prodotto, un servizio o un’azienda, può fare domanda di registrazione all’Ufficio, che poi approverà o meno la richiesta in presenza di determinati requisiti. Come nel caso del Copyright, il simbolo del marchio registrato non è obbligatorio e il marchio in questione gode di protezione anche se non vi compare il simbolo

Come inserire il simbolo del Copyright da tastiera

Per inserire il simbolo del Copyright da tastiera è sufficiente digitare una sequenza di tasti. Sui computer Windows è necessario selezionare sulla tastiera il simbolo ALT e contemporaneamente la sequenza di numeri 1-8-4.

Sui computer Mac, per inserire il simbolo Copyright da tastiera si possono digitare i tasti Option e C. In ambiente Linux si usa la combinazione ALTGR – SHIFT – C.

