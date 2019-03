Papa Francesco in visita in Mozambico, Madagascar e Mauritius

Papa Francesco Mozambico – Il Pontefice il 27 marzo 2019 ha annunciato che dal dal 4 al 10 settembre si recherà in visita in Mozambico, Madagascar e nelle Mauritius.

“Accogliendo l’invito dei rispettivi capi di Stato e dei vescovi, Sua Santità Papa Francesco compirà un viaggio apostolico in Mozambico, Madagascar eMauritius dal 4 al 10 settembre 2019, visitando le città di Maputo in Mozambico, Antananarivo in Madagascar e Port Louis in Mauritius”.

Questo l’annuncio fatto nel corso della giornata dal direttore ad interim della Sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti.

Oggi 27 marzo il Pontefice ha tenuto a piazza San Pietro l’Udienza generale alla presenza di 16mila fedeli.

Nelle ultime settimane il Mozambico è salito agli onori della cronaca dopo il passaggio del ciclone Idai che ha colpito anche Zimbabwe e Malawi causando la morte di almeno 700 persone, secondo i dati riportati dalla Bbc.

