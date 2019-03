Un filmino hard in cui ci sarebbero un professore e un’alunna durante un rapporto sessuale. È questa la notizia che arriva da Padova e che ha fatto il giro del web. O meglio, di Pornhub: il video, infatti, sarebbe finito proprio sulla nota piattaforma di contenuti pornografici.

A fare da sfondo all’episodio dovrebbe essere la palestra di una scuola superiore della città veneta. Un luogo frequentato sia da studenti che da varie società sportive. Ma il rischio che si tratti di un contenuto finto, con sedicenti scolara e insegnante, non è da escludere. Così come la possibilità che i protagonisti siano in realtà atleti esterni che avevano accesso agli spogliatoi.

Per questi motivi gli investigatori, su spinta del preside dell’istituto, stanno cercando di capire chi sono i veri soggetti coinvolti (i volti sono oscurati), così come l’autore del caricamento del filmato su Pornhub. Il video, comunque, risalirebbe a sette mesi fa.

