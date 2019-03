Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 27 MARZO 2019 TPI – Siamo giunti a metà settimana. Per molti la stanchezza comincia a farsi sentire, ma bisogna resistere perché il weekend è ancora lontano. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi?

Per molti segni zodiacali, questo mercoledì 27 marzo 2019 sarà un giorno da ricordare, con tante novità. Ovviamente, però, per qualcuno non sarà la giornata migliore della vita. Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI.

Partiamo, come sempre, dai segni fortunati del giorno. Sicuramente tra questi c’è quello dello Scorpione: potete finalmente rilassarvi e vivere una giornata all’insegna della serenità e del relax. Bene anche il Toro, che vede finalmente realizzarsi i propri obiettivi, per questo si prevede un mercoledì caratterizzato da forti emozioni.

Giornate iper piene e con tante cose da fare per l’Ariete, cercate di non farvi travolgere dallo stress: se necessario chiedete aiuto a chi vi sta vicino. Per gli amici della Vergine questo 27 marzo è caratterizzato dalla voglia di cambiare tutto, in particolare le cose, piccole o grandi, che non funzionano. Attenzione però a non eccedere con l’esuberanza.

Per molti altri segni, l’oroscopo prevede una giornata piuttosto grigia. Amici della Bilancia, lo stress vi opprime e non riuscite proprio a mantenere la calma. Tanto caos nella vita del Sagittario, che vorrebbe realizzare molti progetti, ma rischia di restare ingolfato: fermatevi un attimo e programmate il tutto.

Giornata fiacca anche per il Capricorno: arrivati a metà settimana, la stanchezza comincia a farsi sentire. Resistete, il weekend è ancora lontano. Periodo complesso in amore per l’Acquario: chi è single vorrebbe trovare l’anima gemella, ma siete ancora presi dalla vostra vecchia storia e farete fatica ad aprirvi.

Tra i segni meno fortunati di questo 27 marzo, ci sono sicuramente i Pesci: siete particolarmente scontrosi, ma occhio a non inimicarvi i vostri colleghi. Problemi sul lavoro anche per il Leone, che continua a sentirsi fuori luogo in quello che è chiamato a fare.

Per il Cancro giornata davvero poco serena: cercate il conforto delle persone a voi care. Per i Gemelli, infine, giornata complessa sul fronte sentimentale: non riuscite proprio a riprendervi da quella batosta.

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.