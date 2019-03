Oroscopo di oggi 27 marzo 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 27 MARZO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 27 marzo 2019. L’oroscopo di TPI:

L’oroscopo del 2019

Tutto quello che c’è da sapere sull’oroscopo

Oroscopo di oggi mercoledì 27 marzo 2019

Ariete

Giornate frenetiche per voi, amici dell’Ariete. Non riuscite a tirare un sospiro di sollievo, c’è sempre tanto da fare in questa settimana e oggi ancor di più. Tra il lavoro e la vita privata, lo stress si è accumulato in maniera vertiginosa.

Ma ricordate che chiedere aiuto non è sintomo di debolezza, in fin dei conti siamo tutti esseri umani.

Toro

Cari amici del Toro, questo mercoledì sarà in balia delle emozioni per voi. Avete finalmente deciso di prendere una decisione fondamentale e questo vi provocherà uno tsunami d’emotività.

Chi vi vuole bene conosce il vostro stato d’animo e vi aiuterà ad affrontare questo momento delicato, soprattutto perché vuole vedervi felici ed è giusto seguire il proprio sogno, una volta tanto.

Oroscopo di oggi 27 marzo 2019 | Gemelli

Questo sarà un mercoledì grigio e cupo per i Gemelli, un po’ come quella nuvola che ha improvvisamente coperto l’energia della primavera. Non volete proprio saperne di migliorare il vostro stato d’animo e preferite leccarvi in privato le ferite anziché lasciare le vostre vulnerabilità esposte all’occhio del nemico.

In amore, soprattutto, siete reduci da una grande bruciatura e non siete in grado di riprendervi dalla batosta. Magari chiedete aiuto a un vostro amico, vi saprà stare vicino.

Cancro

Questo mercoledì non si prospetta molto sereno per voi, amici del Cancro. C’è troppa acqua che bolle in pentola, avete esagerato con le dosi e adesso non sapete da dove cominciare per risolvere il problema.

Fate un passo indietro e valutate tutti i pro e i contro, anzi, talvolta avere un parere esterno può essere fondamentale per capire qual è la fonte del dilemma.

Leone

Cari Leone, è una giornata uggiosa come il vostro umore. Ultimamente state assaporando nuovamente quella sensazione di sentirvi fuori luogo, soprattutto in campo professionale. La paura vi tormenta, ma dovete essere più forti e prenderla di petto.

Per fortuna che c’è l’amore a sorridervi. Il vostro partner capta le vostre onde negative e cerca di combatterle con armi sicure.

Oroscopo di oggi 27 marzo 2019 | Vergine

La Vergine oggi avrà un gran da fare. Non ce la fate a lasciare le cose come stanno, dovete necessariamente risolvere quello che non va, anche quando si tratta della vita degli altri.

Purtroppo, non tutti potrebbero vederla come una cosa positiva. Cercate di capire se è necessario intromettersi o lasciare che le cose abbiano il proprio corso.

Bilancia

Questo è un mercoledì un po’ agitato per voi, cari Bilancia. Lo stress vi soffoca e non riuscite a mantenere la calma: eppure dovete farlo. Avete molte, forse troppe responsabilità sulle spalle e qualcuno dovrà pur prendersele.

La chiave del successo sta nel modo in cui gestite i problemi, quindi prendetevi cinque minuti per riflettere e non affrettatevi nel prendere decisioni, altrimenti potreste pentirvene.

Scorpione

Cari Scorpione, sorridete e splendete perché siete il segno del giorno! Finalmente potete godervi un po’ d’armonia, quantomeno nella vostra vita privata.

Anche se a lavoro ultimamente ci sono state delle complicazioni, potete contare sull’affetto del vostro partner che sicuramente saprà come archiviare i cattivi pensieri.

Oroscopo di oggi 27 marzo 2019 | Sagittario

C’è un po’ di confusione nella vostra vita ultimamente, cari Sagittario. Cos’è successo? Avete bisogno di un calendario per mettere un po’ di ordine nella vostra tabella di marcia?

Non riuscite più a tenere il conto dei progetti che volevate realizzare, né di quelli abbandonati ancor prima d’iniziare a lavorarci. Fate mente locale, ogni tanto fermarsi serve soltanto a ripartire più forti di prima.

Capricorno

Cari Capricorno, questa giornata di mercoledì è iniziata un po’ fiacca. La stanchezza di metà settimana inizia a farsi sentire, ma voi siete più forti e saprete resistere fino al weekend, che si prospetta essere tranquillo e sereno.

A fronte di ciò, stringete i denti e resistete: poco importa che a lavoro ci sia un po’ di maretta, saprete affrontare anche quella.

Acquario

Oggi avete troppi pensieri per la testa e non riuscite a trarne un ragno dal buco. Non infilatevi in situazioni impossibili, cercate di comprendere quando è il caso di sbilanciarsi e quando invece è il momento di tenere la bocca chiusa.

Per quei cuori single, potrebbe bussare alla vostra porta un nuovo interesse amoroso, ma se non riuscite a superare una recente scottatura sentimentale, non sarete in grado di aprirvi a nuove opportunità.

Oroscopo di oggi 27 marzo 2019 | Pesci

Eccoci arrivati a voi, cari Pesci. Mercoledì da dimenticare? Quasi, visto il vostro atteggiamento scontroso che però potrà migliorare.

Un vostro collega si è sentito particolarmente ispirato questa mattina ed è in vena di scherzi, peccato che voi non abbiate molta pazienza dalla vostra parte. Prima di attaccare briga, cercate di contare fino a venti, non si sa mai.

Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali

L’oroscopo di domani