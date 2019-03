Nadia Toffa pubblica un post sull’Olocausto e sugli ebrei: è bufera

Nadia Toffa ha pubblicato un post su Twitter in cui esprime la sua opinione sulla guerra tra Israele e Palestina e sulle vittime dell’Olocausto.

“Capisco profondamente il dolore per l’Olocausto ma la storia dice che i palestinesi erano lì da tempo”.

Questo è il post dell’inviata del programma televisivo Le Iene che ha scatenato la bufera sui social. Gli utenti hanno subito commentato attaccando la giornalista.

In tanti hanno chiesto quale fosse il nesso tra la questione mediorientale e la Shoah.

“Preghiamo per la pace e anche per le cazzate che dici. Più pace per tutti e meno kazzari geopolitici in web. Amen”, ha scritto un utente.

“Preghi per ció che vuole ma ci risparmi lezioni di storia! Il suo Bignami per giunta sembra aver pure decine di pagine mancanti. Le dicono qualcosa Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, David, Salomone e perfino tal Gesù? O che forse a Masada si suicidarono in massa i nonni di Arafat?”, ha commentato un altro.

“Può spiegare il nesso tra Olocausto e quello che afferma?”, si legge ancora in un altro tweet.

