“L’ha presa per il collo e le ha sbattuto la testa più volte contro il muro”: Cipollini a processo per lesioni alla ex moglie

Mario Cipollini a processo per maltrattamenti, atti persecutori, lesioni e minacce. Queste sono le accuse rivolte al campione di ciclismo da parte dell’ex moglie Sabrina Landucci.

“Questa vicenda mi ha distrutto, ma dopo l’aggressione sul luogo dove lavoro non ho avuto scelta. Ho deciso di denunciarlo per rispetto verso me stessa”, la donna si è così confessata al settimanale Oggi (in edicola domani), snocciolando alcuni particolari sulla sua travagliata separazione dal ciclista.

Il 22 marzo si sono finalmente concluse le indagini sulla denuncia presentata dall’ex moglie di Cipollini e la decisione del procuratore di Lucca Pietro Suchan è arrivata: Mario Cipollini a processo per maltrattamenti e stalking.

Dall’intervista al settimanale Oggi, arrivano le dichiarazioni sconvolgenti di Sabrina Landucci e del suo avvocato, Susanna Donatella Campione.

“La mia cliente ha sempre sopportato di tutto e non ha mai mirato al denaro. Tant’è vero che non ha voluto tenere l’abitazione coniugale che le sarebbe spettata e ha chiesto l’assegno di mantenimento per le figlie, ma non per sé”, ha dichiarato infatti la Campione.

Per Mario Cipollini, si tratta del secondo rinvio a giudizio, poiché lo scorso dicembre era finito davanti al giudice dopo essere stato accusato di lesioni e minacce nei confronti della sorella.

Sabrina Landucci, a 50 anni, ha esaurito la pazienza e ricorda quel 6 gennaio del 2017, quando – secondo l’accusa – l’ex campione del mondo di ciclismo si era recato presso la palestra Ego (luogo di lavoro della Landucci), aveva inviato diversi messaggi intrisi di minacce sia all’ex moglie che al suo nuovo compagno e poi era passato direttamente all’azione.

I magistrati, di quel giorno, infatti scrivono: “Dopo averla afferrata per il collo, le sbatteva la testa più volte contro il muro”.

Il matrimonio di Mario Cipollini e Sabrina Landucci è terminato nel 2005, in seguito ad alcuni rumors riguardo il flirt del ciclista con Magda Gomes, ma il divorzio è arrivato soltanto nel 2016. Dal loro matrimonio, sono nate due figlie che la Landucci, con la sua denuncia, intende tutelare.