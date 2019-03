L’incubo di un’adolescente italiana: la madre le dà cocaina per mesi e la picchia fino a mandarla in ospedale

MADRE DÀ COCAINA FIGLIA 14ENNE – Nessun genitore vorrebbe mai vedere i propri figli a contatto con qualunque tipo di droga, ma non è questo il caso di una madre, di Arezzo, che invece avrebbe iniziato la sua figlia adolescente alla droga.

La ragazza, all’epoca dei fatti, aveva soltanto quattordici anni e la sua è una storia d’abusi denunciata soltanto dopo il ricovero in ospedale.

Nella cornice di un piccolo paesino del Casentino, c’è una mamma di 45 anni che picchia e maltratta costantemente la figlia quattordicenne. Un abuso che sfocia anche in alcool e cocaina, iniziato qualche mese prima che la ragazza finisse poi in ospedale nel luglio 2018: è in seguito a questa triste piega degli eventi che l’adolescente ha deciso di confessare tutto alle autorità. Da quel momento, partono le indagini svolte dai carabinieri e dal Pm Chiara Pistolesi.

Il processo alla madre inizierà il 2 aprile 2019. Nel frattempo, la ragazza è stata tolta alla figura materna dal tribunale dei minori ed è stata affidata ai servizi sociali perché la ricoverassero in una comunità protetta.

Madre dà cocaina figlia 14enne | Conflitti

Tra le due non c’è mai stata una grande intesa, il loro rapporto ha iniziato a incrinarsi già dai primi tempi dell’adolescenza. Che i genitori abbiano difficoltà a comprendere i figli adolescenti è una storia vecchia come il mondo, ma che una madre poi obblighi il sangue del suo sangue a fare uso di alcool e droghe, è tutt’altro paio di maniche.

Perché una madre dovrebbe voler questo per la propria figlia? Il motivo, come riporta La Nazione, lo sa soltanto la donna 45enne, oggi rinviata a giudizio per maltrattamenti e spaccio, con l’aggravante che il tutto è avvenuto in danno di una minore.

Per fortuna il padre della ragazza, un piccolo imprenditore di zona, sta seguendo il percorso della figlia nella comunità e si è costituito parte civile.