NON È LA D’URSO OSPITI – Anche questa sera Barbara D’Urso torna nel mercoledì sera di Canale 5 con un nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso, il talk show diventato già un cult per tutti i fan di Carmelita. Nel corso della trasmissione si alterneranno in diretta vari personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a farsi intervistare dalla conduttrice e a confrontarsi con alcuni opinionisti, inizialmente celati in alcune sfere.

Tutto quello che c’è da sapere su Live – Non è la D’Urso

Un talk innovativo nella forma, ma che riprende temi cari al pubblico della D’Urso, dalla cronaca rosa al gossip. La grande novità di Live sta soprattutto nella possibilità per il pubblico da casa di interagire con lo show. Grazie alla app ufficiale di MediasetPlay, ai canali social e al sito della trasmissione, infatti, si può esprimere in tempo reale il proprio giudizio sul dibattito in corso, scegliendo quale ospite “piace” e quale invee “non piace”. Alla fine del confronto Barbara D’Urso comunicherà l’esito del live sentiment.

Finora sono stati diversi gli ospiti che hanno fatto scalpore per via della loro partecipazione a Live Non è la D’Urso, come Fabrizio Corona o Wanna Marchi. Sarà così anche nella puntata di stasera, mercoledì 27 marzo 2019? Chi saranno gli ospiti di Live di oggi? Ecco tutti i dettagli.

Live non è la D’Urso ospiti | Asia Argento

L’ospite più atteso di questa terza puntata è sicuramente Asia Argento. L’attrice ha scatenato un’ondata di proteste internazionale dopo aver denunciato le presunte molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Successivamente, però, Asia ha dovuto affrontare le accuse dell’attore Jimmy Bennett, che l’ha accusata proprio di molestie.

Una faccenda che l’è costata il ruolo di giudice all’interno di X-Factor. Nelle ultime settimane Asia Argento è stata anche al centro del gossip, per la breve ma intensa storia d’amore con Fabrizio Corona.

Live non è la D’Urso ospiti | Marco Carta

Marco Carta torna in una trasmissione di Barbara D’Urso, dopo che proprio a Domenica Live aveva fatto pubblicamente coming out. Il cantante sardo ripercorrerà nel corso dell’intervista le tappe fondamentali della sua vita, segnata dall’assenza della figura paterna: “Mio padre non ha mai voluto conoscermi”, ha infatti dichiarato Carta.

Spazio poi alla sua carriera, dalla vittoria di Sanremo a una fase di minor successo, fino alla recente uscita del nuovo disco.

Live non è la D’Urso ospiti | Eva Grimaldi ed Imma Battaglia

Eva Grimaldi ed Imma Battaglia stanno organizzando il loro matrimonio, come hanno comunicato le due donne sui social. Per l’occasione, il wedding planner sarà addirittura Enzo Miccio. Eva e Imma, inoltre, sono reduci da una vacanza con Gabriel Garko, ex proprio della Grimaldi.

La loro presenza, insieme a quella di Marco Carta, sarà l’occasione per un dibattito sul tema dei diritti civili, di cui Barbara D’Urso è da sempre una paladina. Un argomento tornato d’attualità in questi giorni visto l’imminente e discusso Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona.

Live non è la D’Urso ospiti | Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi

Si tratta di due personaggi molto amati dal pubblico, oltre che due cari amici della conduttrice. La loro presenza in studio nel corso della puntata di oggi di Live Non è la D’Urso ha stuzzicato la fantasia del popolo dei social. Molto probabilmente infatti, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio annunceranno la loro presenza all’interno del Grande Fratello 16, che sarà condotto proprio dalla D’Urso.

Live non è la D’Urso ospiti | Le sorelle Dellai

Tra gli ospiti di questa terza puntata anche le discusse sorelle gemelle Silvia ed Eveline Dellai, che hanno deciso di andarsene in Bulgaria per entrare nel mondo del porno, seguendo le orme di Rocco Siffredi e Malena.

Le due gemelle, in una recente intervista, hanno dichiarato: “Il nostro mito è Papa Francesco!”

