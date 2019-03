Kate Middleton “svergognata”: la duchessa si presenta senza reggiseno sul red carpet

La Duchessa di Cambridge non è forse precisina come vuole far credere. Basta rivedere le foto di alcune sue apparizioni per avere la conferma. Un esempio? Alla prima di Londra del film James Bonde – Spectre con Daniel Craig, Kate Middleton si è presentata senza reggiseno, andando contro il protocollo reale.

La Duchessa di Cambridge, nel 2015 aveva già seguito senza volerlo, le fan del movimento #freenipple a un evento di gala con tanto di red carpet. Sotto lo stupendo abito azzurro cielo in chiffon di Jenny Packham, Kate era nuda.

Le fan della libertà totale da ingombranti bra e push-up hanno gioito nel sapere che, almeno in un’occasione, anche Kate Middleton ha optato per il mood braless, senza però mettere da parte l’eleganza. L’occasione più recente è stata ai Bafta Awards 2019, dove la Duchessa di Cambridge ha indossato un bellissimo abito monospalla di Alexander McQueen dal corpetto decisamente strutturato: in tanti hanno affermato che, anche in questo caso, Kate non portasse il reggiseno, visto il taglio del bustino. Una cosa è certa: qualsiasi outfit indossi, Kate non perde mai la sua eleganza. > Kate Middleton e la passione per i gioielli: gli anelli abbinati al solitario regalato da William per il fidanzamento