Juventus Empoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

JUVENTUS EMPOLI STREAMING – Finalmente torna in campionato. Dopo la sosta per le Nazionali, riparte la Serie A. Sabato 30 marzo 2019 alle ore 18.00 la capolista Juventus e l’Empoli scendono in campo all’Allianz Stadium per la 29esima giornata della Serie A Tim 2018-2019.

Alla gara non prenderà parte Cristiano Ronaldo, infortunatosi con il suo Portogallo. Non un grandissimo problema per l’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, visto l’enorme vantaggio sulle rivali in classifica. A preoccupare il tecnico toscano è più che altro se il portoghese riuscirà a recuperare per la sfida di Champions contro l’Ajax.

Juventus Empoli verrà, ovviamente, trasmessa in diretta tv. Dove vedere Juventus Empoli in tv? Sky Sport o Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Juventus Empoli streaming | Dove vederla in tv

La gara tra Juventus ed Empoli sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport Serie A.

Ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio dove ci saranno diversi esperti e giornalisti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Juventus ed Empoli è fissato alle ore 18 di sabato 30 marzo 2019.

Juventus Empoli streaming | Dove vederla in live streaming

Dove vedere in streaming Juventus Empoli? La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara Juventus Empoli in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Juventus Empoli streaming | Le probabili formazioni

Chi scenderà in campo? Di seguito le probabili formazioni della sfida di Serie A tra Juventus ed Empoli:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Çan, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Mandzukic.

Empoli (4-3-1-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco, Di Lorenzo; Traoré, Bennacer, Krunic; Pajac; Caputo, Farias.

