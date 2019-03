Un enorme smeraldo contornato da diversi diamanti. È apparsa così su Instagram Elisa Isoardi, ex fidanzata di Matteo Salvini, a poche ore di distanza dalla notizia sulla nuova fiamma dell’ex compagno. La donna ha messo in evidenza un prezioso anello indossato non a un dito qualsiasi, ma all’anulare sinistro. Una frecciata al ministro dell’Interno che, appunto, il 26 marzo 2019 è uscito allo scoperto con la sua attuale ragazza, Francesca Verdini?

Sì, secondo molti fan della conduttrice de La prova del cuoco. Isoardi, sotto lo scatto, ha semplicemente commentato: “Buon pomeriggio, ragazzi. #Love”. Ma nell’immagine la presentatrice Rai si è mostrata sensuale e circondata da alcuni peluches. Per alcuni followers potrebbe trattarsi anche di un anello di fidanzamento.

