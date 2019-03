INTER LAZIO STREAMING – Domenica 31 marzo 2019 alle ore 20.30 Inter e Lazio scendono in campo allo stadio San Siro di Milano per la 29esima giornata della Serie A Tim 2018-2019.

Inter Lazio verrà, ovviamente, trasmessa in diretta tv. Dove vedere Inter Lazio in tv? Sky Sport o Dazn? E in streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Inter Lazio streaming | Dove vederla in tv

La gara tra Inter e Lazio sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport.

Previsti sia un pre sia un post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio dove ci saranno diversi esperti e giornalisti che analizzeranno la gara e non solo.

Il calcio d’inizio della sfida tra Inter e Lazio è fissato alle ore 20,30 di domenica 31 marzo 2019.

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Inter Lazio streaming | Dove vederla in live streaming

Dove vedere in streaming Inter Lazio? La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara Inter Lazio in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Inter Lazio streaming | Le probabili formazioni

Sfida importantissima a San Siro. In particolare per la Lazio di Simone Inzaghi alla ricerca di un posto nella prossima Champions League. I biancocelesti sono infatti chiamati alla vittoria per poter tener vivo il sogno europeo e accorciare la classifica. Più tranquilla, si fa per dire, la situazione per l’Inter in lotta con il Milan per il terzo posto e nel mirino della Roma.

Chi scenderà in campo? Giocherà Icardi? Di seguito le probabili formazioni di Inter Lazio:

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano, Lautaro Martinez, Perisic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019