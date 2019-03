Cristiano Ronaldo di nuovo papà? Spuntano le foto del pancino sospetto di Georgina | L’IMMAGINE

Cristiano Ronaldo di nuovo papà? Si alimentano sempre di più le voci di una sospetta gravidanza di Georgina Rodriguez, la sua attuale compagna con cui il fuoriclasse della Juventus ha già avuto una bambina.

Tutto è partito da un’immagine diffusa dal quotidiano portoghese “Correiro de Manha” in cui si vede la 25enne argentina in tribuna allo stadio Da Luz di Lisbona mentre assiste alla partita Portogallo – Serbia. La compagna di Ronaldo è insieme alla suocera Dolores Aveiro e alla cognata Elma.

Dal suo vestito aderente a strisce si intravede effettivamente un pancino sospetto. È risaputo che CR7 desideri una famiglia numerosa quindi tutti gli indizi che potrebbero confermare l’indiscrezione ci sono. In un’intervista a “France Football“, il 5 volte Pallone d’oro ha dichiarato infatti che vorrebbe avere sette figli.

La coppia, circa un anno e mezzo fa, ha avuto la figlia Alana Martina dos Santos Aveiro. Ronaldo ha anche altri tre figli: il primogenito Cristiano Junior nato nel 2010 da madre surrogata (non è mai stata svelata l’identità) ed Eva e Mateo, due gemelli avuti con lo stesso metodo negli Stati Uniti.

Si tratta di un periodo molto felice per Georgina, nata a Buenos Aires nel 1994 ma cresciuta in Spagna: prima è arrivata la nomina a manager della nuova clinica di trapianto per capelli inaugurata dal compagno e ora una sospetta cicogna in arrivo.

