Circa un italiano su due pensa che l’unica famiglia possibile sia quella tra uomo e donna. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli e diffuso durante l’ultima puntata del programma tv DiMartedì, in onda su La7.

Agli intervistati è stato chiesto: “Secondo alcuni l’unica famiglia possibile è quella composta da uomo e donna. Lei condivide?”. Le risposte sono state equamente ripartite tra favorevoli e contrari. In particolare, il 47 per cento ha risposto sì, il 47 per cento no e il 6 per cento non si è espresso.

Il dato arriva a pochi giorni dal contestato Congresso mondiale della famiglia, in programma dal 29 al 31 marzo a Verona, criticato da più fronti come un raduno di estremisti anti-gay e anti-aborto.

Il Congresso, a cui parteciperà anche il vicepremier leghista Matteo Salvini, divide il Governo, con il M5S che ha bollato i promotori dell’iniziativa come “la destra degli sfigati”.

L’evento inizialmente aveva ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio, ma nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte ha ritirato il patrocinio motivando la scelta con il fatto che il convegno è schierato su posizioni contrarie alle unioni civili.

Mario Sberna, fondatore e presidente dell’Associazione nazionale Famiglie numerose, ha spiegato a TPI quale sarà la sua partecipazione al Congresso delle Famiglie previsto a Verona. “Coppie omosessuali e donne single con figli? Non sono famiglie. A Verona per difendere quella naturale”. [L’intervista]

