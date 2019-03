Elezioni in Ucraina: candidati e problemi alla vigilia del voto

Domenica 31 marzo 2019, circa 35 milioni di cittadini dell’Ucraina sono chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente. È il primo test elettorale per l’attuale capo di Stato, Petro Poroshenko, salito al potere nel 2014 dopo le proteste di Euromaiden.

Uno dei problemi legati alle elezioni del 31 marzo riguarda i cittadini della penisola di Crimea, annessa dalla Russia a seguito di un referendum considerato illegale dalla comunità internazionale, e delle zone del paese ancora in mano ai ribelli.

Alle elezioni saranno presenti circa 967 osservatori internazionali per accertarsi che il voto si svolga in trasparenza.

Se nessuno dei candidati ottiene il 50 per cento delle preferenze il 21 aprile i due esponenti che hanno preso il maggior numero di voti andranno al ballottaggio.

I candidati

Sono 43 i politici che hanno presentato la loro candidatura alle elezioni del 31 marzo. I favoriti però sono tre: il presidente uscente Petro Poroshenko, un magnate del cioccolato eletto per la prima volta nel 2014; la leader dell’opposizione Yulia Tymoshenko; il comico Volodymyr Zelensky, senza alcuna esperienza politica.

Secondo i sondaggi sembra che proprio Zelensky sia in vantaggio, potendo contare sul voto dei cittadini che hanno tra i 18 e i 25 anni e che sono stanchi della corruzione e dei conflitti armati che dopo 5 anni ancora interessa il paese.

Volodymyr Zelensky, 41 anni, è dato al 25 per cento contro il 17 per cento di Poroshenko e il 18 della Tymoshenko. Noto volto della televisione ucraina, dirige il programma di satira politica Servo del popolo.

Petro Poroshenko è il presidente uscente, eletto nel 2014 con il 55 per cento dei voti. Secondo i sondaggi l’attuale capo di Stato non gode del sostegno della popolazione, che ritiene che non abbia fatto abbastanza per ridurre la corruzione e recuperare i soldi pubblici sottratti dall’ex presidente Viktor Yanukovich.

Yulia Tymoshenko, filo-europea e molto attiva nelle proteste del 2004-2005, è stata primo ministro nel 2005 e nel 2007. Candidatasi alle presidenziali del 2014, era stata sconfitta da Poroshenko. La Tymoshenko può contare sul sostengo dei più anziani, avendo promesso un sostanzioso aumento delle pensioni.