DONNA CIRETTA BELLA – Dopo aver “spopolato” a Ciao Darwin, la D’Urso. Donna Ciretta Bella – in realtà Cira – questa sera (27 marzo 2019) sarà ospite del programma Live – Non è la D’Urso in onda su Canale 5.

Ma chi è Donna Ciretta Bella? La donna è stata scelta a rappresentanza della squadra del “Family Day” nel corso della puntata di Ciao Darwin 8 del 22 marzo 2019. “Sono madre di tre splendidi figli”, ha detto la signora poco prima di salire sulla famosa “macchina del tempo”. Benché sponsorizzi la “superiorità” della famiglia tradizionale, Cira – stando ai social – è separata.

Ciao Darwin non è stato il primo programma che per Ciretta. La donna infatti è abituata a stare di fronte alle telecamere. In passato ha infatti preso parte alle registrazioni di Guess my age, trasmissione condotta da Enrico Papi su Canale8.

Napoletana, originaria di Torre Del Greco, Donna Ciretta Bella adora uscire con gli amici e andare in giro per locali. Età? Ha 45 anni e, al momento, risulta essere single. Il pubblico di Mediaset ha avuto un assaggio della sua verve nel corso della prova del programma di Paolo Bonolis nel quale ha dato il meglio di se.

Riuscirà a bissare il risultato anche dalla D’Urso? A giudicare dalle sue parole sì. “Andiamo a fare nu poc e burdel”, ha infatti scritto Donna Ciretta Bella sul suo profilo Instagram per annunciare la sua ospitata al programma Mediaset.