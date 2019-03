Il “decretone” è legge: via libera definitivo del Senato al dl su reddito di cittadinanza e quota 100

DECRETONE È LEGGE – Il “decretone”, è legge. L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il dl 4/2019 contenente il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni Quota 100.

Con 150 voti a favore e 107 voti contrari, e 7 astenuti, Palazzo Madama in terza lettura ha dato il suo ok definitivo.

Il decretone contiene i dettagli delle misure simbolo del governo giallo-verde.

A questo link i dettagli su cosa prevede, punto per punto.

Il testo approvato oggi era arrivato in terza lettura in Senato, dopo le modifiche apportate al testo il 21 marzo scorso dall’Aula di Montecitorio. In Senato il testo non ha subito modifiche perché era stato blindato dalla maggioranza e tutti gli emendamenti, 117 in tutto erano stati respinti.