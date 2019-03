Dal calcio alla musica rock e adesso una capatina anche nel mondo del ballo. L’ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo, ritiratosi nel 2016 a soli 30 anni per dedicarsi al canto, formando una propria band, è infatti uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, la trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci in programma da sabato 30 marzo 2019.

Ma chi è Pablo Daniel Osvaldo? Per gli appassionati di calcio non si tratta assolutamente di un nome nuovo. Attaccante italiano di origine argentina, dal talento cristallino e molto abile a fare gol soprattutto in acrobazia, dopo diverse esperienze in top club italiani – senza trovare mai la sua dimensione, anche a causa del suo carattere difficile – Osvaldo ha lasciato (con polemica) il calcio giocato per dedicarsi ad altro.

Ecco tutte le informazioni su Osvaldo, con tutte le curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Daniel Osvaldo | Carriera | Calciatore

Pablo Daniel Osvaldo nasce a Lanús, in Argentina, il 12 gennaio 1986. Inizia a giocare a calcio già a nove anni, dimostrando nel settore giovanile della squadra della sua città di avere un ottimo futuro davanti.

Nel 2005, a 19 anni, esordisce in prima squadra nella serie B del campionato argentino, con la maglia dell’Huràcan, collezionando 33 presenze e 11 reti.

L’anno dopo arriva in Italia, che diventa la sua seconda patria: in dieci stagioni gioca con Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter, con in mezzo alcune esperienze all’Espanyol e Southampton.

Dopo la lunga parentesi in Italia, durante la quale – dopo essere stato naturalizzato – guadagna anche 14 gettoni con la Nazionale maggiore – torna in patria, al Boca Juniors. L’esperienza non finisce bene: pochissime presenze e una polemica con la società che ha scoperto il suo vizio del fumo.

Nel 2016 così, a 30 anni, rifiuta l’ultima proposta arrivatagli dal Chievo Verona e lascia il calcio giocato: “Il calcio è uno schifo – afferma – un freddo business e una dittatura del risultato. Nessuno pensa a come stai. Per non tradirlo, ho preferito lasciarlo”.

Daniel Osvaldo | Carriera | Musicista

Il motivo principale della sua scelta, oltre alla mancanza di stimoli, è la sua volontà di dedicarsi alla musica. Amante del rock, Osvaldo fonda infatti un proprio gruppo musicale, i Barrio Viejo.

“Chi comanda nel calcio – dichiara Osvaldo in un’intervista – non ha a cuore i calciatori, ma i soldi, e io non riesco a stare dove non c’è umanità: sono sensibile, per questo ho scelto di fare il musicista. La musica mi ha aiutato a capire che c’era qualcosa fuori dal mondo del calcio, altrimenti non avrei smesso”.

Nel 2018 Osvaldo pubblica così con la sua band il primo disco, “Liberaciòn”, e organizza un tour in Europa con moltissime tappe in Italia, paese in cui sicuramente gode della maggior fama.

Nel marzo 2019, poi, figura tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nel programma, balla in coppia con Veera Kinnunen.

Daniel Osvaldo Fidanzata | Vita privata

Stando alle apparenze, oltre al calcio e alla musica Pablo Daniel Osvaldo ha anche un’altra grande passione: quella per le donne. Il musicista è infatti considerato un sex symbol e in tanti hanno sottolineato la sua somiglianza all’attore Johnny Depp.

Osvaldo ha 4 figli (Gianluca, Victoria e Maria Helena, Morrison), avuti però con 3 donne diverse (Ana, Elena e Jimena Baròn). Nessuna di queste donne, tuttavia, è attualmente la sua compagna. Anzi, in un’intervista al settimanale Chi, l’ex calciatore ha dichiarato di essere single.

Ai tempi della Roma, i tifosi gli danno il soprannome di “Simba”, vista la sua somiglianza (nel look ma anche nel modo di esultare, mimando una mitraglia) con Gabriel Omar Batistuta, per i tifosi “il Re Leone”.

Daniel Osvaldo Instagram | Social

Osvaldo è molto attivo sui social, soprattutto su Instagram. Il suo account ufficiale, sebbene poco seguito, è ricco di contenuti interessanti, come anche la sua pagina Facebook.

Osvaldo, infine, ha anche un account Twitter. Esistono dei profili social ufficiali, su tutte e tre le piattaforme, anche della band di Osvaldo, i Barrio Viejo.