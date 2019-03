Chiara Ferragni figuracce | A chi non è mai capitato di fare o dire cose imbarazzanti? Anche Chiara Ferragni, la blogger più famosa al mondo, ha le sue figuracce. E ha deciso di raccontarle sulle sue storie Instagram.

“A me capita moltissimo di fare ste figure, ogni tanto dico cose senza senso e me ne rendo conto dopo. Capita anche a voi?”, ha detto, inaugurando una serie di post divertenti in cui racconta le cose più imbarazzanti che le capita di fare.

Presentarsi con il nome della persona che si sta presentando o scambiare il pediatra per il veterinario, sono solo alcune delle figuracce che la nota influencer fa ogni giorno.

O ancora, rispondere “grazie anche a lei” alle hostess di terra che le augurano buon viaggio o, chiamare amore il nonno o la tata. O peggio, chiamare Fede con il nome di un ex.

Ma la figuraccia peggiore, secondo quanto racconta la fashion blogger, è inventare scuse a qualcuno che non ha voglia di vedere, dicendo di essere impegnata con Leo o con il lavoro, e poi pubblicare storie Instagram che la incastrano.

Qui alcuni degli episodi più divertenti raccontati da Chiara Ferragni:

