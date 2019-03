Nella fascia Access prime time, Striscia La Notizia su Canale 5 ha abbastanza facile, visto che I Soliti Ignoti, causa partita, non va in onda. Il tg satirico condotto da Ficarra e Picone ha ottenuto 4.051.000 telespettatori e uno share del 15,2%, attestandosi però comunque a livelli più bassi del solito.

I dati completi sugli ascolti tv di ieri, martedì 26 marzo

Ascolti tv lunedì 25 marzo – Neanche quattro eliminati e l’avvicinamento alla finale riescono a salvare l’Isola dei Famosi. Ieri sera, la penultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha confermato i suoi ascolti mediocri, con soli 2.970.000 spettatori collegati e uno share (18,3%) che, nonostante sia il più alto della serata grazie alla lunghissima durata del programma, non può soddisfare Mediaset.

L’Isola di quest’anno è stato un flop, non c’è altro modo di definire un reality che sembra esausto e lontanissimo dai fasti del passato. Per questo, in casa Mediaset, sono in corso lunghe riflessioni anche sulla prossima stagione televisiva.

La serata di ieri ha avuto come vincitore, ancora una volta, Rai 1. La prima rete nazionale presentava l’ultima puntata de Il nome della Rosa, la fiction basata sul romanzo di Umberto Eco che è stata seguita da 3.960.000 telespettatori (share del 16,95%): numeri non indimenticabili, ma che sono sufficienti a garantire il successo nella battaglia degli ascolti.

Da segnalare anche l’ottimo risultato di Made in Sud, che si sta consolidando tra i programmi più visti del lunedì sera con quasi 2 milioni di ascolti e uno share del 9,37%. Buoni risultati anche per Report su Rai 3 e per la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020 tra Francia e Islanda, su Italia 1.

Nella fascia Access prime time, ennesimo successo per I Soliti Ignoti, su Rai 1, che ancora una volta supera Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5.

I dati completi sugli ascolti tv di ieri, lunedì 25 marzo

Ascolti tv domenica 24 marzo – Sono finiti i bei tempi di una volta per il caro Fazio. Nonostante la scorsa settimana la punta di diamante della domenica in casa Rai avesse raccolto 3.5 milioni di spettatori davanti allo schermo, per questa domenica 24 marzo i risultati sono leggermente migliorati: Che Tempo Che Fapuò vantare infatti di un piccolo incremento pari a 3,7 milioni (più tendenti a 3.8 in realtà) con uno share pari al 15.3.

Al secondo posto, si piazza il degno rivale della Rai: Mediaset infatti ha guadagnato terreno in questa domenica di marzo con l’ultima puntata della fiction Il silenzio dell’acqua, che ha conquistato l’attenzione di 3 milioni di spettatori e uno share del 14.3%.

Su Rai 2,la serie televisiva The Good Doctor ha conquistato 2,2 milioni di spettatori, mentre Le Iene Show su Italia 1 ha coinvolto 1,8 milioni con uno share del 10.4%.

I dati completi sugli ascolti tv di ieri, domenica 24 marzo

Ascolti tv giovedì 21 marzo – Una delle fiction più riuscite della stagione televisiva della Rai volge al termine e proprio quando va in onda l’ultima puntata, con un colpo di coda, raggiunge livelli altissimi di share. Nella serata di ieri, infatti, il programma più visto in assoluto è stato di gran lunga Che Dio ci aiuti 5.

La fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi ha catturato l’attenzione di 5.713.000 spettatori (25.5% di share), lasciando le briciole alla concorrenza. Canale 5, con il film Non si ruba a casa dei ladri, ha raggiunto 2.998.000 ascolti con il 13.1% di share.

Gli altri programmi sono andati un po’ peggio. Lo Speciale Le Iene sul caso David Rossi si è fermato a 1.514.000 persone (8.3% di share), mentre una Popolo Sovrano si conferma una delle più grandi delusioni del palinsesto Rai, con soli 475.000 ascolti.

Nella fascia Access prime time, continua il dominio de I Soliti Ignoti di Rai su Striscia La Notizia di Canale 5.

I dati completi sugli ascolti tv di ieri, giovedì 21 marzo