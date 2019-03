Uomini e Donne 26 marzo 2019 | Martedì | Anticipazioni | Trono Over | Canale 5

UOMINI E DONNE 26 MARZO 2019 – Torna anche oggi pomeriggio, con un nuovo e imperdibile appuntamento, Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e seguito ormai da anni da una consistente fetta di pubblico.

in onda oggi a partire dalle 14.45.

Ma cosa succederà oggi, 26 marzo 2019? Di seguito troverete tutte le anticipazioni. Ovviamente, se qualcuno di voi preferisce non avere SPOILER e attendere invece fino a pomeriggio, vi invitiamo a non proseguire la lettura.

Uomini e Donne 26 marzo 2019 | Anticipazioni | Ida e Riccardo

Secondo quanto filtra dall’account Instagram del programma, anche oggi si parlerà del Trono Over. Al centro del racconto ci sarà soprattutto una delle coppie che nelle ultime puntate hanno più fatto discutere, quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, che in estate hanno partecipato anche a Temptation Island e che nel corso delle registrazioni del programma hanno portato avanti un lungo tira e molla, negli episodi precedenti hanno litigato dopo la decisione di lui di frequentare altre donne.

Ida, addirittura, ha chiesto di lasciare Uomini e Donne, anche se Maria De Filippi l’ha poi convinta a rimanere. Nella puntata di oggi, la conduttrice informerà Ida che Riccardo ha chiesto un nuovo confronto con lei. “Se ti interessa – precisa Maria – ti ci siedi per sentire cosa deve dire, io non so di preciso il motivo per cui ha chiesto di incontrarti, quindi non vorrei che poi ci rimani peggio”.

L’annuncio della conduttrice non lascerà per nulla indifferente la bella Ida, che anzi manifesterà tutta la sua apprensione, sintomo di un interesse mai del tutto svanito verso Riccardo. Maria le darà del tempo per pensarci. Alla fine deciderà di accettare il confronto? Non ci resta che aspettare la puntata.

Uomini e Donne 26 marzo 2019 | Anticipazioni | Gemma Galgani

Nella puntata odierna, tra i vari concorrenti, ci sarà sicuramente spazio per la solita Gemma Galgani, che sarà protagonista dell’ennesimo battibecco con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, ricordiamo, dopo aver deciso di interrompere la frequentazione con Rocco Fredella, Gemma ha ricevuto una delusione anche da Stefano, che dopo essere uscito con lei ha dichiarato di averlo fatto “per farle un favore” e che “non starebbe mai con lei”.

I due opinionisti hanno rivolto parole di fuoco sia nei confronti dell’uomo, accusato di aver usato Gemma, ma anche nei confronti della donna, rea a loro avviso di essersi illusa troppo facilmente. La conoscenza tra Gemma e Stefano andrà avanti? Oggi la risposta.