Ultimi sondaggi oggi – Controsorpasso: dopo essere stato superato la scorsa settimana dal Pd, il M5S risale nelle intenzioni di voto degli italiani e viene ora stimato di nuovo sopra il partito guidato da Nicola Zingaretti. A dirlo è l’ultimo sondaggio condotto dall’istituto Swg per il TgLa7 diretto da Enrico Mentana [qui tutti gli ultimi sondaggi].

Era stato proprio l’istituto Swg, otto giorni fa, ad annunciare per primo il sorpasso dei dem sui Cinque Stelle. Nei giorni successivi altre rilevazioni avevano addirittura rilevato un allungo del Pd sul movimento guidato da Luigi Di Maio Ora invece il sondaggio diffuso dal TgLa7 ritiene che il M5S sia di nuovo sopra il Pd, sebbene di pochi decimali: 21,3 per cento per i pentastellati, 21 per cento per i democratici.

Il quadro, peraltro, non è molto dissimile da quello di una settimana fa, che vedeva Pd a 21,1 per cento e M5S a quota 21.

La Lega mantiene un vantaggio di 12 punti percentuali e si conferma di gran lunga la prima forza politica del Paese, con un consenso potenziale stimato nel 33,4 per cento.

Forza Italia viene data invece all’8,7 per cento e Fratelli d’Italia al 4,7: questo significa che se si votasse oggi la coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) potrebbe sfiorare il 47 per cento delle preferenze.

I dati in sintesi

Lega: 33,4 per cento

M5S: 21,3 per cento

Pd: 21 per cento

Forza Italia: 8,7 per cento

Fratelli d’Italia: 4,7 per cento

PiùEuropa: 2,9 per cento

MdP, Sinistra Italiana, Altri di sinistra: 2,3 per cento

Potere al Popolo: 2,2 per cento

Verdi, Italia in Comune: 1 per cento