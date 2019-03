Matteo Salvini esce allo scoperto. Il vicepremier leghista si è mostrato il pubblico con la nuova fidanzata, Francesca Verdini, figlia 26enne dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis [chi è Francesca Verdini]. Salvini e la nuova fiamma sono stati paparazzati insieme alla prima di Dumbo, il nuovo film di Tim Burton basato sul classico della Walt Disney.

L’anteprima romana era al cinema The Space cinema moderno, in piazza della Repubblica, non lontano dalla stazione Termini. Il ministro dell’Interno si è presentato alla prima uscita pubblica con la fidanzata Francesca in camicia e completo. Lei, invece, è apparsa davanti agli occhi curiosi dei presenti in total black, capelli sciolti e sorriso stampato sulla faccia.

Le foto,, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, li ritraggono insieme, mano nella mano, con tanto di popcorn.

Qualche giorno fa, Matteo Salvini era stato pizzicato nel locale del fratello (e del padre) di lei, a pochi passi da Montecitorio. Ma non solo: il vicepremier era stato visto aggirarsi nei pressi del ristorante anche il 20 marzo scorso.

Insomma, all’anteprima di Dumbo, Matteo Salvini spazza via ogni dubbio: ha dimenticato Elisa Isoardi e ora il suo cuore batte per lei, Francesca Verdini. La donna, di Firenze, vive a Roma da tempo, dove lavora al ristorante del fratello. Francesca ha 26 anni, venti in meno del vicepremier. Ma si sa: l’amore non ha età.