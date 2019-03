Pif: “Nelle mie nottate insonni, l’account di Matteo Salvini ha sostituito Youporn”

“La notte cerco il mio nome su Google per controllare gli insulti, oppure vado sull’account di Matteo Salvini, che ormai ha sostituito Youporn. Non so se gli farà piacere…”. A parlare è Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.

Dopo essersi scagliato contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le dichiarazioni del vicepremier sul caso Ramy, il bambino eroe che ha evitato la strage sul bus a Milano, l’attore siciliano è stato ospite di Fanpage e ha raccontato gli insulti che riceve quotidianamente per essersi schierato contro il leader del Carroccio.

“Abbiamo un ministro dell’Interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni”, aveva scritto Pif su Instagram all’indomani della sventata tragedia del bus.

Dopo aver visto visto tutti i commenti che gli haters gli hanno riservato, Pif ha dichiarato: “Mi sembra sia chiaro che io sia un vero fan di Salvini! Perché mi sembra un politico che è stato coerente in tutti gli anni e poi mi piace il fatto che abbia molto lavorato nella società. Mi piace la gente che ama l’Italia e non l’ha mai disprezzata. Io sono di sinistra più o meno estrema, dipende dagli argomenti”.

