OROSCOPO DI OGGI 26 MARZO 2019 TPI – La settimana prosegue dopo aver superato il traumatico scoglio del lunedì. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi?

Per molti segni zodiacali, questo martedì 26 marzo 2019 sarà un giorno da ricordare, con tante novità. Ovviamente, però, per qualcuno non sarà la giornata migliore della vita. Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI.

Partiamo, come sempre, dai segni fortunati del giorno. Sicuramente tra questi c’è quello dei Pesci: Venere entra nel segno e gli effetti sono evidenti. Grande passione all’interno della coppia, per i single tanta voglia di divertirsi senza troppi impegni.

Novità in arrivo per i Sagittario, soprattutto se siete in cerca dell’anima gemella. Come i Pesci, anche la Bilancia godrà di una giornata all’insegna della passione grazie all’influenza di Venere. Soddisfazioni anche sul lavoro.

Molto bene anche il Leone, che recupera dopo un periodo di alti e bassi. I tanti sacrifici in ambito professionale daranno presto i loro frutti. Positiva la giornata del Toro: se state conoscendo una persona da un po’, forse è il momento di concretizzare questa relazione.

Veniamo ai segni che vivranno una giornata con qualche insoddisfazione e poca positività. Tra questi sicuramente l’Ariete. Di natura, si sa, siete particolarmente lunatici. In questo martedì 26 marzo vi supererete: cercate di evitare scontri con il partner.

Tanta energia ma altrettanto nervosismo per i Gemelli: rischiate di risultare indisponenti agli occhi di chi vi sta attorno. Giornata di transizione per lo Scorpione e la Vergine, non ci sono particolari novità ma nemmeno problemi da affrontare.

Per il Capricorno qualche tensione in amore: per caso qualcuno o qualcosa sta mettendo in discussione la vostra storia?

Tra i segni meno fortunati, infine, il Cancro e l’Acquario: siete stressati e sottotono. Attenzione a non riversare il vostro malumore su parenti e partner.

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.