OFFERTE PRIMAVERA 2019 – Arriva la primavera e Amazon si scatena. Con l’inizio della bella stagione il colosso dello shopping on line ha lanciato le “Offerte di Primavera”, una novità assoluta in stile black friday.

Quando partiranno le Offerte di Primavera? Si parte il 27 marzo, si chiude il 7 aprile: nella pagina dedicata all’evento ci saranno sconti su migliaia di prodotti, soprattutto per quanto riguarda il cambio di stagione, le attività all’aria aperta, il giardinaggio, la pulizia della casa, l’elettronica e tanto altro.

Offerte Primavera 2019 | I prodotti scontati

Quali sono i prodotti scontati? Le promozioni delle Offerte di Primavera riguardano moltissimi prodotti diversi, ma in alcune categorie è possibile trovare un numero maggiore di offerte e promozioni. Vediamole insieme:

In primis la sezione delle Pulizie di Primavera è dedicata al cambio di stagione e all’igiene della casa: robot aspirapolvere, scope elettriche senza fili, lavapavimenti, ferri da stiro e molto altro.

Poi la categoria del Giardinaggio propone molti prodotti in offerta per i lavoretti all’aria aperta, ma anche tante idee per arredare il giardino e per trascorrere il tempo all’aria aperta: luci da esterno, decespugliatori, ombrelloni, dondoli, barbecue e molto altro.

Sport e Outdoor: nella sezione c’è tutto ciò che serve per vivere appieno la bella stagione: borracce, fitness tracker, binocoli, action cameras e tanti altri prodotti

La categoria Casa e Cucina è perfetta per chi vuole rinnovare i suoi elettrodomestici: tantissimi robot da cucina, estrattori di succo, frullatori e planetarie in offerta

Spazio alle offerte anche per gli amanti del Fai da te, della fotografia e della musica; anche le appassionate del mondo beauty troveranno pane per i loro denti, così come gli amanti di domotica e tecnologia.

Offerte Primavera 2019 ma non solo

Oltre ai prodotti in offerta dal 27 marzo al 7 aprile, ogni giorno Amazon propone degli sconti validi solo per 24 ore, le cosiddette Offerte del Giorno. Come trovare i prodotti in offerta? Semplice, basterà cliccare sul filtro “Offerte del giorno“ nella schermata dedicata alle Offerte di Primavera per poter approfittare di super promozioni.

Stesso discorso anche per le Offerte lampo, attive per poco tempo o fino a esaurimento dei prodotti.

Offerte Primavera 2019 | Clienti Amazon Prime

I clienti Prime sono come sempre avvantaggiati: alcuni prodotti in offerta saranno disponibili in anteprima per i clienti Prime o addirittura in esclusiva, quindi soltanto loro potranno approfittarne.

Per visualizzare l’elenco dei prodotti dedicati ai clienti Prime basta filtrare le offerte utilizzando il menù a sinistra nella schermata dedicata alle Offerte di Primavera.

Come approfittare di queste offerte dedicate se non hai Prime? Semplicissimo: provandolo gratuitamente per 30 giorni e scegliendo in seguito se rinnovare o annullare l’iscrizione.

Insomma, siete pronti ad approfittare delle tantissime offerte di Primavera?