Quella che avrebbe dovuto essere la prima passeggiata di sole donne nello spazio, la prima nella storia della Nasa, è stata rimandata per un problema di tute. Sembra assurdo ma è così. Non ci sono protezioni della taglia adeguata per fare partire insieme le due astronaute Anne McClain e Christina Kock.

L’agenzia spaziale ha comunicato la variazione di programma dichiarando che per venerdì 29 marzo solo una tuta spaziale sarà pronta nella taglia media, quella che entrambe le astronaute indossano.

Quindi partirà solo l’astronauta Christina Koch per fare la spacewalk insieme al collega statunitense Niclk Hague, anzichè con la collega Anne McClain.

Koch sarà la 14esima donna a compiere una passeggiata nello spazio, a 35 anni dalla russa Svetlana Savitskaya, la prima donna nello spazio. Anne McClain era stata la 13esima e dovrebbe tornare fuori dalla stazione spaziale il prossimo 8 aprile.

La scienza non è donna?