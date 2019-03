MILENA VUKOTIC BALLANDO CON LE STELLE – Milena Vukotic è conosciuta per aver recitato in molte pellicole di successo, tanto da aver vinto anche un Nastro d’Argento.

Tra le sue interpretazioni più celebri è impossibile non menzionare i film “Gran Bollito” e “Il fascino discreto della borghesia”, per non parlare del suo personaggio Enrica Morelli nell’amata fiction “Un medico in famiglia”.

Nel 2019, Milena Vukotic prende parte al cast di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli che (come intuibile dal titolo) prevede diverse sfide a suon di ballo.

Vediamo cosa sappiamo di Milena Vukotic.

Milena Vukotic Ballando con le stelle | Carriera

Milena Vukotic ha recitato in 95 film e ha lavorato al fianco di tantissimi artisti italiani e stranieri come Ettore Scola, Federico Fellini, Carlo Verdone e anche Nagisa Ōshima, Walerian Borowczyk, Franco Zeffirelli e Ferzan Özpetek.

La sua carriera d’attrice è partita dal film “Sicario”, attraversando tutti gli anni ’60: infatti, la Vukotic ha recitato in tante commedie di quegli anni come “Il giovedì”, “Giulietta degli spiriti”, “L’arcidiavolo”, “La bisbetica domata” e “Il fantasma della libertà”.

In quegli anni, la Vukotic ha interpretato personaggi secondari che però l’hanno portata al fianco di grandi registi. La sua bravura è poi arrivata anche in televisione con “Gian Burrasca” e “Nel mondo di Alice”.

Gli anni ’70 sono stati gli anni di Playboy (ha posato nuda per l’edizione italiana), ma soprattutto di “Bianco, rosso e verdone”.

Anche a teatro, Milena Vukotic è stata molto attiva, lavorando al fianco di Franco Zeffirelli, Paolo Poli e tanti altri.

Il suo personaggio più celebre è Pina, la moglie di Ugo Fantozzi (interpretato da Paolo Villaggio) con la quale ha vinto il suo Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista per il film “Fantozzi in paradiso”.

Nel 1998, la Vukotic ha recitato in “Un medico in famiglia”, interpretando un altro iconico personaggio della sua carriera – quale Enrica.

Nel 2007, ha recitato nei film “Saturno Contro” e “Un giorno perfetto”. Nello stesso anno, ha ottenuto il Ciak d’oro alla carriera.

Tra gli ultimi film della Vukotic possiamo ricordare “Orecchie”, “La voce di Fantozzi”, “Natale da chef” e “Respiri”. Nel 2019, prende parte al programma di Rai 1 “Ballando con le stelle”.

Milena Vukotic Ballando con le stelle | Vita privata

Nata a Roma il 23 aprile 1935, Milena Vukotic è figlia di un commediografo e di una pianista. Ha studiato recitazione e danza classica sin da bambina, slittando tra Italia e Francia, ma è nell’età adulta che capisce di volersi dedicare totalmente alla recitazione e il suo debutto è arrivato con “Sicario”, di Damiani, nel 1960.

Dal 2003, la Vukotic è stata sposata con Alfredo Baldi, critico cinematografico otto anni più giovane di lei.