L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha pubblicato su Instagram una foto che da un paio di giorni sta facendo il giro della rete. Il motivo è molto semplice: l’immagine in questione ha sancito una grande vittoria per l’ex premier, quella contro la bilancia che oggi segna 80.6 chili.

“Uno dei miei obiettivi del 2019 era tornare a un peso forma accettabile dopo aver superato i 90 kg”, scrive Renzi a commento della foto che ha raggiunto più di ottomila like su Instagram.

L’ex segretario del Pd continua così: “Quando nel 2012 ho iniziato la sfida delle primarie venivo da due maratone a Firenze e pesavo 81 kg. La mia battaglia contro la bilancia continua ma oggi, per la prima volta dopo sette anni, torno sotto quel peso. Devo assolutamente festeggiare con un po’ di carboidrati. Buon pranzo domenicale a tutti!”.

Renzi non ha mai negato, neanche quando era in carica, di essere in sovrappeso: “Non posso arrampicarmi sugli specchi, sono ingrassato. Sto ricevendo un sacco di messaggi che mi chiedono di rimettermi la giacca”, aveva confessato al ministro del Lavoro Luigi Di Maio durante un incontro nel 2014 sulla legge elettorale.

Oggi che ha più tempo libero a disposizione può finalmente dedicarsi anche allo sport in particolare alla corsa e al tennis, sue grandi passioni.

