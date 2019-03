Il supermarket dei matrimoni in Italia: “Mogli a 1.000 euro, scegliete dal catalogo”

Un vero e proprio supermercato di donne, con tanto di catalogo da sfogliare per scegliere la ragazza che più piace. È così difficile al giorno d’oggi trovare una partner che queste agenzie specializzate di Napoli si sono create un vero e proprio business dell'”amore”.

Per chi non riesce a trovarsi una fidanzata, un flirt o una moglie queste agenzie offrono un pacchetto “all inclusive” prenotabile online. Non bisogna fare altro che staccare un assegno e scegliere una donna.

La scelta è pressoché infinita: donne russe, ucraine o bielorusse. La ricerca della partner può costare fino a 3mila euro soltanto per l’inserimento nei database creati su misura dal cliente. L’inchiesta de La Stampa ha denunciato questa traffico.

“Ci sono donne speciali che non finiranno mai di sorprenderti. Ti doneranno amore, rispetto e gioia di vivere per il matrimonio che hai sempre sognato. Se ti senti un uomo solo, desideroso di sposarti e di creare una famiglia, ti offriamo la possibilità di abbinare un indimenticabile viaggio in un Paese asiatico con tutto il matrimonio con una dolcissima donna”, si legge nell’inchiesta di Michele Sasso.

L’agenzia pensa a tutto dall’assistenza sul posto alla burocrazia, dai documenti agli interpreti, fino al ricevimento con tanto di buffet e invitati. Ma pensa anche al fotografo e al vestito per la sposa.

Uno di questi supermarket delle mogli di Napoli si chiama “Officine del cuore”. “Tutte queste moderne lolite sottolinea l’organizzatore sono single, mai sposate e senza figli”, dice uno dei responsabili al quotidiano.

“Organizziamo periodicamente incontri nelle Filippine nel corso dei quali potrà incontrare la ragazza prescelta, conoscervi, incontrare la sua famiglia e sposarsi in loco”. Si parte con una fase preliminare di conoscenza che dura circa 2 mesi che dovrebbe prevedere l’incontro vero e proprio.

“La nostra tariffa per sposare una ragazza filippina è di 1000 euro da versare però al ritorno, a matrimonio avvenuto”, promettono gli organizzatori.