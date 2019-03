MARCO LEONARDI – Marco Leonardi è il più giovane concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent di Rai 1 che riparte sabato 30 marzo 2019. Dodici nuovi personaggi famosi si sfideranno a suon di ballo, cercando di esibizione in esibizione di impressione gli spietatissimi giudici. Padrona di casa, come sempre, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli.

Quest’anno il talent della Rai punta davvero su un cast di alto livello, con personaggi molto amati dal pubblico. Nel corso degli anni, infatti, la trasmissione ha spesso perso la sfida degli ascolti contro Canale 5, che ha dalla propria i colossi di Maria De Filippi, Amici e C’è posta per te.

Curiosità, nel cast di Ballando con le stelle 2019, per dei ballerini eclettici come l’ex senatore Antonio Razzi o suor Cristina, la religiosa divenuta una star internazionale dopo il successo a The Voice.

Ma scopriamo meglio chi è Marco Leonardi, uno dei concorrenti più attesi di Ballando 14, che balla insieme alla maestra Mia Gabusi.

Marco Leonardi | Chi è

Non ha neppure 18 anni, eppure Marco Leonardi è già molto famoso. Il successo per il giovane ballerino di Ballando con le stelle 2019 è arrivato grazie a internet, Marco infatti è un popolare youtuber. Il suo canale, infatti, conta oltre 180mila iscritti.

A colpire le tante persone che lo seguono è in particolare la sua complessa storia. Marco Leonardi, classe 2001, vive a Catania. Nonostante la giovane età, lo youtuber ha un passato difficile alle spalle.

Marco, infatti, è il figlio di un uomo, Francesco, in carcere per mafia. Il padre, di cui spesso parla nei suoi video, è stato arrestato e condannato a 8 anni per associazione mafiosa in occasione dell’operazione Fiori bianchi.

Non a caso, quando Marco è stato annunciato tra i concorrenti di Ballando con le stelle, c’è stato parecchio clamore. Sul caso è intervenuta direttamente Milly Carlucci: “I peccati e gli errori dei genitori non devono ricadere sui figli! Il web ha salvato un ragazzo dalla strada e da un destino che, se nasci in una realtà come la sua, diventa difficile evitare. Marco sta cercando di costruirsi un futuro migliore e io tiferò per lui”.

Una storia di cui Marco Leonardi parla spesso nei suoi video, quasi sempre parlando di sé in terza persona. La vicenda particolare e commovente del ballerino di Ballando 2019 è diventata anche un libro, Il web mi ha tolto dalla strada, pubblicato da Mondadori nel 2017: “La mia storia non c’entra niente con quella degli altri youtuber, né con quella di nessun altro. Nella mia vita ho vissuto cose che un ragazzo non dovrebbe mai vedere. Adesso ve le racconto, e vi dico come ho cercato di capirle”, racconta Marco nel suo libro.

Marco Leonardi | Instagram

Oltre che sul proprio canale Youtube, Marco Leonardi è seguitissimo sui social. In particolare sul suo profilo Instagram ha ben 575mila follower.