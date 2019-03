Ex modella, attrice, presentatrice tv, mamma. Manuela Arcuri fa parte del cast di concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, una delle trasmissioni di punta di Rai 1, in programma a partire da sabato 30 marzo 2019.

Ma chi è Manuela Arcuri? All’interno del cast del programma, l’attrice è sicuramente uno dei volti più noti. Tutti in Italia la conoscono, tanto per la sua bravura quanto per la sua prorompente bellezza.

Ecco tutte le informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Manuela Arcuri Ballando con le Stelle | Carriera | Gli inizi

Manuela Arcuri nasce a Latina l’8 gennaio 1977 da una famiglia di origini pugliesi. Dopo il liceo frequenta l’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma, ma già a 14 anni fa le sue prime esperienze del mondo dello spettacolo grazie a molti servizi fotografici e sfilate.

La sua bellezza, infatti, favorisce molto la sua ascesa in questo periodo. A 15 anni lavora già come modella per i fotoromanzi e a 17 anni debutta al cinema, con una parte molto piccola ne “I laureati” di Leonardo Pieraccioni.

Nel 1997, poi, arriva anche il primo ruolo in tv, come valletta (“letterata”) del programma “Il gatto e la volpe”. Il primo ruolo importante arriva però due anni dopo grazie a Giorgio Panariello, che la vuole nel suo film “Bagnomaria”.

Manuela Arcuri Ballando con le Stelle | Carriera | Il successo

Tra il 1999 e il 2001 compare in alcuni scatti sexy sulle copertine di Boss Magazine, Max, Playboy Italia, GenteViaggi e Panorama. Anche grazie ad essi la sua notorietà continua a salire: fa parte del cast di “Mai dire Gol” e “Carabinieri” e nel 2002 conduce, al fianco di Pippo Baudo e Vittoria Belvedere, il Festival di Sanremo.

Dopo aver condotto “Scherzi a parte”, essere comparsa in altre copertine (Maxim, Penthouse, Max, GQ) e recitato, tra gli altri, nel film “A ruota libera” di Vincenzo Salemme, nei primi anni Duemila Manuela Arcuri è una delle donne italiane più desiderate e chiacchierate.

Nella seconda metà degli anni Duemila, invece, l’attrice si specializza maggiormente nelle fiction televisive. In pochi anni, infatti, recita in film come “Mogli a pezzi”, “Io non dimentico” (secondo l’attrice il ruolo più impegnativo e bello di tutta la carriera), “L’onore e il rispetto”, “Il peccato e la vergogna”, “Pupetta – Il coraggio e la passione” (dove è la protagonista) e tante altre.

Negli ultimi anni scompare un po’ dai radar di televisione e cinema, anche se nel 2014 è opinionista al Grande Fratello 13 e nel 2016 torna sul grande schermo con “Non si ruba a casa dei ladri”, dei fratelli Vanzina.

Nel 2019 arriva l’ufficialità della sua partecipazione a Ballando con le stelle dopo quello che la conduttrice, Lorella Cuccarini, ha definito “un corteggiamento lungo dieci anni”.

Manuela Arcuri Ballando con le Stelle | Vita privata

Come già detto, all’apice della sua carriera Manuela Arcuri è stata una donna molto desiderata e chiacchierata. Per questo motivo è finita spesso al centro del gossip. Nel 2000 fa molto scalpore la notizia della sua storia con il ricchissimo emiro Mohammed al Habtoor: il loro amore, tuttavia, si conclude presto a causa dell’eccessiva gelosia dell’uomo.

Negli anni poi l’attrice ha avuto diversi compagni famosi, su tutti il calciatore Francesco Coco e il campione di scherma Aldo Montano.

Oggi, Manuela Arcuri è felicemente fidanzata con Giovanni Di Gianfrancesco, un imprenditore edile, con cui ha una storia dal 2010. I due non si sono ancora sposati, ma dal loro amore, l’8 maggio 2014, è nato il loro primo figlio, Mattia.

L’attrice ha più volte dichiarato di aver voluto dare, nei suoi primi due anni di vita, la priorità assoluta al piccolo Mattia rispetto al lavoro. Inoltre, dopo essere diventata mamma Arcuri ha deciso di non spogliarsi più per lavoro.

Manuela Arcuri è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove vanta oltre 160mila fan e pubblica scatti di vita quotidiana.