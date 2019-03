LE IENE SCHERZO BRUNO BARBIERI – Anche lo chef pluristellato Bruno Barbieri è finito nella rete de Le Iene. Il famosissimo cuoco, uno dei volti più noti di MasterChef Italia e da due stagione conduttore del format 4 Hotel, è stato infatti vittima di uno scherzo del programma di Italia 1. Il servizio, firmato Nicolò Devitiis, verrà trasmesso nella puntata di questa sera, martedì 26 marzo 2019.

Al centro dello scherzo proprio un albergo, da qualche anno una delle principali occupazioni dello chef, che nel suo programma recensisce i migliori hotel d’Italia. Gli autori di Mediaset, con una scusa, hanno convinto Barbieri a passare una notte in uno di questi alberghi. Ma il locale si rivelerà davvero del tutto diverso dalle aspettative dello chef, che è anche l’italiano che ha conquistato il maggior numero di stelle Michelin (ben sette).

“Mamma mia, c’è una puzza”, esclama sconvolto Barbieri all’inizio del servizio delle Iene. Sul davanzale della stanza, infatti, trova un gatto morto. Ma è solo l’inizio: in rapida successione, il conduttore si ritrova ad avere a che fare con il water sporco e con una stanza in condizioni decisamente discutibili.

Una volta sistematosi, poi, Barbieri nota delle persone decisamente poco raccomandabili girare per i corridoi, soprattutto nei pressi della sua camera: “Ho paura che succeda qualcosa, accoltellamenti, spari. Qui sono tutti drogati”, esclama lo chef al telefono.

E ancora, di notte, il sonno di Barbieri viene disturbato da quella che a tutti gli effetti sembra un’orgia, in una delle stanze adiacenti: “Stanno trombando, credo in sette o otto”.

Quella che emerge dal video di anticipazioni dello scherzo, pubblicato sul sito delle Iene, sembra proprio una notte in un hotel da incubo. Come finirà? Appuntamento a questa sera su Italia 1, a partire dalle 21.10.

Le Iene scherzo Bruno Barbieri | I precedenti

Barbieri è in buona compagnia nella cerchia di vip nostrani vittima di scherzi delle Iene. Nelle scorse settimane aveva molto fatto discutere, ad esempio, il servizio con protagonista il fantasista del Napoli Lorenzo Insigne, gelosissimo della compagna Jenny Darone al punto da essere criticato per come ha trattato la ragazza.

Anche la conduttrice Benedetta Parodi è caduta nella rete delle Iene, che le hanno fatto credere che la figlia 16enne frequentasse un uomo di 40 anni. Diversi, invece, i casi di Taylor Mega e Nina Moric, che si sono prestate per fare degli scherzi ad alcuni, ignari ragazzi.

