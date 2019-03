Le Iene 2019 | Conduttori | Anticipazioni | Puntate | Servizi | Streaming e tv

LE IENE 2019 – Uno dei programmi di punta di Italia 1, Le Iene Show, torna anche nella stagione televisiva 2018-2019. Da domenica 30 settembre 2018 infatti la trasmissione è tornata a intrattenere e informare il pubblico italiano, con una programmazione che prevede una doppia puntata settimanale.

La trasmissione cult di Davide Parenti va in onda in prima serata la domenica sera e il martedì sera alle 21.25. Al suo interno inchieste e reportage che fanno uso di uno stile irriverente e satirico. La prima puntata del format, basato sul programma argentino Caiga quien caiga, risale al 1997.

Di seguito, tutte le informazioni, le anticipazioni e le ultime notizie su Le Iene Show, stagione 2018-2019.

Le Iene 2019 | Le anticipazioni delle puntate

Martedì 26 marzo 2019

Nella puntata di martedì 26 marzo ci sarà, come sempre, molto spazio per l’attualità. Tra i temi più importanti e recenti spicca quello della tentata strage sul bus di Milano, avvenuta nella mattina del 20 marzo scorso ad opera dell’autista di origini senegalesi Ousseynou Sy, accusato di tentata strage con l’aggravante del terrorismo.

Se infatti i 51 studenti delle medie presenti sullo scuolabus non fossero stati messi in salvo dai carabinieri, allertati dal coraggiosissimo Ramy, l’epilogo sarebbe stato di certo diverso. Eppure, nei giorni immediatamente successivi al fatto, Ramy è finito al centro di una polemica politica sulla concessione del diritto di cittadinanza, con Matteo Salvini che ha risposto per le rime alle forze politiche che spingevano in quel senso.

Proprio il vicepremier, questa sera, verrà raggiunto dalle Iene. A loro spiegherà i motivi del suo dissenso, affermando di voler incontrare il giovane di origini egiziane in separata sede, lontano da ogni telecamera.

Al centro della puntata anche uno dei soliti scherzi delle Iene, che stavolta avrà come vittima lo chef (7 volte stella Michelin) Bruno Barbieri.

Ovviamente i servizi non si fermano solo a questi due. Saranno tanti i temi affrontati nella puntata di questa sera. L’appuntamento, per tutti gli appassionati, è alle 21.10 su Italia 1.

Domenica 24 marzo 2019

La puntata di domenica 24 marzo de Le Iene Show, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.10, vede diversi servizi interessanti e inchieste condotte dai vari inviati del famoso programma Mediaset.

Viene infatti trasmesso il servizio, realizzato da Nina Palmieri, sui 5 ragazzi accusati di terrorismo per essere andati in Siria a combattere i miliziani dell’Isis: la giornalista ha intervistato uno di loro, che come gli altri rischia la galera in quanto bollato come “socialmente pericoloso”.

Un altro servizio molto atteso e interessante, poi, approfondisce la terribile vicenda di cronaca di questa settimana: quella che ha visto protagonista Ousseynou Sy, l’autista che ha dirottato il bus con a bordo 51 bambini delle medie. Le Iene hanno raccolto alcune testimonianze proprio di quei bambini per fare altra luce sullo sconvolgente episodio.

Giovedì 21 marzo 2019

Una puntata speciale de Le Iene in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.10 per ripercorrere il caso David Rossi, l’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena morto in circostanze misteriose nel marzo del 2013. L’uomo, all’epoca 51enne, venne trovato privo di vita sotto il suo ufficio nella sede centrale della banca, all’epoca travolta da un enorme bufera finanziaria.

Omicidio o suicidio? Le indagini per due volte hanno archiviato il caso come suicidio, ma la famiglia non ci sta e chiede la riapertura del caso. Il giornalista Antonino Monteleone da tempo segue la vicenda e nello speciale del 21 marzo verranno mostrati gli sviluppi scoperti con la sua inchiesta. Tanti infatti i punti ancora da chiarire.

Le anticipazioni dello speciale David Rossi: Omicidio o suicidio?

Martedì 12 marzo 2019

Non ci sono molte informazioni circa le inchieste che vengono trasmesse nella puntata di martedì 12 marzo 2019. Ciò che emerge, tuttavia, è un nuovo servizio firmato da Roberta Rei su Fausto Brizzi, il regista accusato da diverse donne di violenza sessuale il cui caso è stato però recentemente archiviato dalla procura per mancanza di prove.

Erano state proprio Le Iene a sollevare il caso, intervistando alcune aspiranti attrici che hanno raccontato delle avances spinte di Brizzi. E nella puntata di martedì 12 marzo, Roberta Rei intervista una delle ragazze che aveva testimoniato contro le accusatrici.

Secondo questa donna, infatti, una delle tre ragazze che avevano denunciato Brizzi le avrebbero chiesto di unirsi alla denuncia per diventare famosa. Nel servizio, dunque, le due ragazze si incontreranno.

Domenica 10 marzo 2019

Nella puntata di domenica 10 marzo è stato trasmesso uno scherzo ai danni della conduttrice Benedetta Parodi, alla quale è stato fatto credere che la figlia Matilde, di 16 anni, avesse una storia con un uomo di quasi 40 anni. Parodi, visibilmente irritata, è anche scoppiata in lacrime.

Domenica 3 marzo 2019

Nella puntata di domenica 3 marzo, invece, a far discutere è stato soprattutto un servizio sulla figlia del boss mafioso Totò Riina, che ha aperto a Parigi un ristorante dall’emblematico nome di “Corleone”. Le Iene sono andate in Francia per architettare uno scherzo ai danni della donna, a cui hanno chiesto di pagare il pizzo.

La reazione di Lucia Riina e del marito Vincenzo Bellomo è stata però molto violenta.

Strage di Erba, le Iene hanno dei meriti: rivelano un modo di fare le indagini che mette in pericolo chiunque

Le Iene 2019 | Conduttori

Storicamente Le Iene è sempre stato molto dinamico dal punto di vista dei conduttori. Negli anni, infatti, sono tanti i volti noti della tv che si sono avvicendati alla guida del programma: da Simona Ventura, conduttrice delle primissime edizioni del programma a Ilary Blasi, passando per Alessia Marcuzzi, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari e Nadia Toffa.

Le conduttrici principali sono sempre stati affiancati da altri personaggi: come non dimenticare Luca e Paolo, Pierfrancesco Favino, Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi, Teo Mammucari e tanti altri.

Per quanto riguarda la stagione in corso, i conduttori sono diversi a seconda dell’appuntamento settimanale: la domenica a condurre Le Iene sono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Il martedì invece a guidare il programma sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Le Iene | Dove vedere il programma in tv e in streaming

La trasmissione va in onda in chiaro su Italia 1 il martedì e la domenica. In entrambi i casi in prima serata.

Le Iene vengono trasmesse in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

Tutti i servizi sono poi visibili on demand sul sito de Le Iene.