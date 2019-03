Italia-Liechtenstein streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

ITALIA LIECHTENSTEIN STREAMING – Questa sera, martedì 26 marzo 2019, l’Italia di Roberto Mancini torna in campo per la seconda partita di qualificazione ai prossimi Europei del 2020.

Allo stadio Tardini di Parma gli azzurri affrontano il piccolo Liechtenstein. Una gara all’apparenza dall’esito scontato, ma comunque da non sottovalutare. Per l’Italia l’occasione per realizzare numerosi gol, che potrebbero tornare utili a livello di classifica alla fine di queste qualificazioni.

Mancini prepara un ampio turnover, proseguendo nella sua idea di un Italia giovane, per mettere in mostra i giovani talenti del nostro vivaio, da Kean a Barella, passando per Zaniolo. Ma come fare per seguire la partita Italia Liechtenstein di questa sera?

Italia Liechtenstein streaming | Dove vederla in tv

Il match di qualificazione tra Itala e Liechtenstein di questa sera, 26 marzo 2019, è visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1. Previsto un ampio pre e post partita con l’intervento di diversi esperti e commentatori.

Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche con la qualità dell’HD sul canale 501. Sul satellite, Italia Liechtenstein è visibile sulla piattaforma Tivusat e per gli abbonati Sky al tasto 101 del decoder.

La partita, che si disputa al Tardini di Parma, inizia alle ore 20.45.

La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Italia Liechtenstein streaming | Dove vederla in streaming

Per chi non fosse a casa, Rai 1 è visibile anche in diretta streaming grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay, disponibile per pc, smartphone e tablet. Per seguire la partita bisognerà effettuare dei semplici passaggi: registrarsi (mail o social), cliccare su dirette (vedi menù a tendina sulla sinistra) e poi su Rai 1.

Italia Liechtenstein streaming | Probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean. Allenatore: Mancini.

LIECHTENSTEIN (4-1-4-1): B.Büchel; Wolfinger, Kaufmann, Göppel, Rechsteiner; Wieser; Gubser, Polverino, M.Büchel, Salanovic; Hasler. Allenatore: Kolvidsson.

Per la sfida tra Italia e Liechtenstein il commissario tecnico azzurro ha diramato una lunga lista dei convocati. Ecco chi ha chiamato Roberto Mancini:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (PSG), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria)

Italia Liechtenstein streaming | Prepartita

Tanti i cambi in vista per l’italia dopo la vittoria contro la Finlandia. In porta spazio a Salvatore Sirigu. Cambia quasi in toto la difesa con il solo Bonucci confermato, con lui il milanista Romagnoli, Mancini a destra al posto di Piccini e Spinazzola a sinistra.

A centrocampo riposa Barella, spazio per il giovane del Sassuolo Sensi. In attacco confermato Kean, il 2000 che sabato ha segnato il suo primo gol con la nazionale. Completano il reparto Quagliarella e Politano.

Nel Liechtenstein un molto poù prudente 4-1-4-1 con il solo Hasler davanti.

Italia Liechtenstein streaming | Le parole degli allenatori

Così il ct Mancini in conferenza stampa: “Servirà fare pochi errori e seguire sempre il filo del gioco. Una squadra diventa forte soltanto se mantiene sempre lo stesso atteggiamento, indipendentemente da quale sia l’avversario da affrontare. Noi cerchiamo la nostra vera identità, a prescindere da chi ci troviamo di fronte”.

Per il ct del Liechtenstein Kolvidsson si tratta di una partita speciale: “A Parma ci sono stato cinque volte, l’ultima quando il club militava ancora in Serie C. Sono molto contento di ritrovarlo in Serie A: sono un tifoso da una vita di questa squadra”