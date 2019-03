ISOLA DEI FAMOSI SEMIFINALE – Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi va in archivio. Ieri, 25 marzo 2019, abbiamo assistito alla semifinale del reality condotto da Alessia Marcuzzi. L’edizione che ormai voge al termine ha avuto sicuramente diversi problemi, è stata travolta dalle critiche, in particolare con il caso Corona-Fogli, e non ha convinto dal punto di vista degli ascolti.

Insomma un’annata poco fortunata per il programma di Canale 5. Nella semifinale sono accadute tante cose, con diversi colpi di scena. Scopriamo allora insieme cosa è successo nella semifinale dell’Isola dei Famosi del 25 marzo.

La puntata si apre con un duro scontro tra Riccardo Fogli e Luca Vismara, uno dei pochi, come ammette l’opinionista Alba Parietti, a dare un po’ di pepe a questa edizione dell’Isola. Il primo eliminato della serata è proprio Luca Vismara, che però accetta di restare sull’Isola che non c’è. La semifinale si accende con il litigio tra Kaspar e Alda D’Eusanio, con la moglie di Capparoni presente in studio: “Non mi abbasso ai livelli di Alda”, dice lei, “Accendi il cervello“, risponde duramente l’opinionista.

Polemiche per la prova ricompensa con maschi contro femmine, che viene rifatta perché Soleil dice di non aver capito bene le regole. Ma i problemi in questa puntata non mancano. Il pubblico, infatti, si lamenta perché non riesce a votare.

Una volta risolto, arriva il verdetto del televoto: il secondo eliminato di questa semifinale dell’Isola dei Famosi 2019 è, a sorpresa, Riccardo Fogli. Il cantante, anche per quello che aveva subito, era dato infatti come probabile vincitore. Fogli, comunque, accetta di restare sull’Isola che non c’è.

Nel nuovo televoto lampo, Soleil perde contro Sarah e viene eliminata: boati in studio. Intanto da Alessia Marcuzzi arriva Paolo Brosio, che racconta di essere rimasto colpito dalla povertà vista in Honduras e di voler donare qualcosa per i bambini di quel Paese.

Intanto viene aperto un televoto lampo tra i concorrenti che hanno accettato di restare sull’altra isola. Vengono definitivamente eliminati Kaspar Capparoni, Riccardo Fogli, Soleil Sorgè e Stefano Bettarini, l’unico a rientrare in gioco è Luca Vismara.

Le nomination dell’Isola dei Famosi 2019

Si passa alla prova del fuoco, a vincere, diventando così leader della settimana, è Marina La Rosa. Nel finale di puntata, i naufraghi possono guardarsi allo specchio per la prima volta dopo due mesi, notando così i chili persi.

Infine spazio alle nomination: i più votati, e che vanno quindi al televoto, sono Aaron Nielsen e Sarah Altobello. Appuntamento a lunedì 1 aprile per la finalissima.

