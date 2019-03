Fabrizio Corona è tornato in carcere. Ieri, 26 marzo 2019, l’ex re dei paparazzi è stato infatti prelevato dalla sua casa a Milano e portato nel carcere di San Vittore. Il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha così deciso di sospendere l’affidamento terapeutico che gli era stato assegnato per curarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina.

Alla base di questa scelta, che ha suscitato molto clamore, le violazioni che Corona avrebbe commesso negli ultimi mesi. In questo modo avrebbe, secondo il magistrato, dimostrato la sua “colpevole ed eccessiva superficialità”.

Né da parte dello stesso Corona né dal suo staff o da chi gli sta intorno sono arrivate finora reazioni ufficiali. A dire la sua è stata soltanto L’ex moglie Nina Moric, con un messaggio pubblicato sui social nella notte.

Tra i due, infatti, dopo le tensioni del passato, sembra essere tornato il sereno. In una storia su Instagram la modella croata ha scritto: “Moonlight is bleeding from out of your soul”, una frase in inglese che significa “Il chiaro di luna sta sanguinando dalla tua anima”.

Si tratta di una citazione dalla canzone Lazarus dei Pocupine Tree. Chiaramente non è detto che la Moric si sia voluta riferire a Corona, ma, visto il contenuto malinconico della canzone, il collegamento con quanto accaduto ieri è più che probabile.