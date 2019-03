Ettore Bassi, tutto quello che c’è da sapere sul concorrente di “Ballando con le stelle”

ETTORE BASSI BALLANDO CON LE STELLE – Ettore Bassi è noto soprattutto come attore e conduttore televisivo, ma nel 2019 si metterà alla prova partecipando come concorrente del programma “Ballando con le stelle”.

Cosa sappiamo dell’attore? E della sua vita privata? Vediamolo insieme.

Ettore Bassi Ballando con le stelle | Carriera

La sua formazione d’attore è partita all’età di 19 anni, studiando presso la scuola di recitazione Tangram teatro di Torino. Il primo programma a cui Ettore Bassi ha preso parte è stato “Piacere Raiuno”.

Sono seguiti altri programmi come “Il più bello d’Italia”, dove ha vinto il titolo come miglior talento e poi ha debuttato come conduttore de “La banda dello Zecchino”.

L’esordio come attore di Ettore Bassi è arrivato nel 1996 con la serie tv “I ragazzi del muretto 3”, alla quale è seguita la soap opera “Un posto al sole”.

Nel 2000, al fianco del Papa Giovanni Paolo II, Bassi ha presentato in mondovisione su Rai 1 la Giornata mondiale della Gioventù.

Nel 2001, è entrato nel cast della serie “Casa famiglia”, ma la notorietà è giunta con il ruolo di Andrea Ferri nella serie tv di Canale 5 “Carabinieri”. Nel 2006, Bassi ha recitato come co-protagonista nel film “Per non dimenticarti”, poi nelle serie “Nati ieri” e “Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce”.

Tra le altre comparse televisive e cinematografiche ricordiamo “Chiara e Francesco”, “Bakhita”, “Mal’aria”, “Il sorteggio”, “Sotto il cielo di Roma” e “Rex”.

Nel 2015, ha condotto con le sue figlie il programma “Quando mamma non c’è”. Nel 2017, ha recitato nella fiction “La porta rossa”.

Nel 2019, partecipa come concorrente al programma “Ballando con le stelle” su Rai 1.

Ballando con le stelle: tutto quello che c’è da sapere sul programma tv condotto da Milly Carlucci

Ettore Bassi ha vinto diversi premi, tra cui la Telegrolla d’oro per “Carabinieri 2” e “Casa Famiglia 2”, e il Premio Agesp per la miglior fiction tv.

Nel 2005, seguendo le impronte paterne, ha debuttato anche nelle gare automobilistiche.

Ettore Bassi Ballando con le stelle | Vita privata

Nato a Bari il 16 aprile 1970, Ettore Bassi sin da piccolo ha studiato magia e giochi di prestigio per poi sviluppare una predilezione per l’animazione. Da lì, il passaggio alla recitazione è stato un gioco da ragazzi.

Dal 2009, è spostato con Angelina Riboni e, nonostante la crisi matrimoniale, i due sono più innamorati che mai. Dalla loro unione, sono nate tre figlie femmine. Qui trovate il suo account Instagram.