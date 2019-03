Una Chiara Ferragni in versione “femme fatale” che ha spiazzato tutti i suoi fan e scatenato le reazioni degli haters. Archiviati per un momento ciucci, pannolini e biberon del piccolo Leone, la blogger da oltre 16 milioni di follower ha postato una foto in lingerie di pizzo da capogiro.

Non sono mancate, puntualissime, le reazioni dei suoi follower che si sono divisi tra chi ha trovato fuori luogo uno scatto del genere, “Svergognata, sei pure madre!”, chi l’ha attaccata per il presunto poco seno, “Ma le tette più o meno a che età le hai perse?” e chi invece l’ha osannata come una dea “Sei un sogno”, “Comunque credo che Chiara sia un esempio perché nonostante abbia i soldi per rifarsi le tette, non se le rifà. Grande.”, “Bella milfona mia!”.

Tra i commenti più “delicati”: “Ti si vede la patata”. L’immagine, in bianco e nero, è stata scattata nella cabina armadio della stilista, blogger e influencer che vive a Milano insieme al marito Fedez e al figlio Leone.

La Ferragni indossa un completo di pizzo che effettivamente lascia poco spazio all’immaginazione: c’era da aspettarsi quindi qualche commento più duro del solito anche se la 31enne di Cremona è solita attirare le critiche degli haters.

Chissà anche cosa avrà pensato Fedez che invece, negli ultimi post su Instagram, si è limitato a pubblicare foto con il figlio di 1 anno da bravo papà. Anche se non è sfuggita neanche ai follower del rapper l’immagine in cui è stato immortalato nella vasca da bagno insieme a Leone, anche qui valanga di commenti favorevoli e contrari.

