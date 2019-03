Avengers: Endgame sarà il più lungo film della Marvel: la durata è da record

AVENGERS ENDGAME DURATA DA RECORD – L’alone di mistero attorno al quarto capitolo degli Avengers è stato leggermente sfumato da una notizia (non proprio) shock. Manca un mese all’uscita di Avengers: Endgame nelle nostre sale e finalmente abbiamo un dato a nostro favore che segna un vero e proprio record.

Il film dei fratelli Russo infatti durerà 3 ore e due minuti, classificandosi come il film più lungo di tutti i tempi per il Marvel Cinematic Universe (più comunemente conosciuto con la sigla MCU).

Basti pensare che il primo The Avengers è durato 2 ore e 23 minuti, mentre il secondo capitolo Avengers: Age of Ultron 2 ore e 22 minuti.

Avengers Endgame durata da record | 182 minuti di spettacolo

Quando i Vendicatori Marvel torneranno sul grande schermo, lo faranno in grande stile e per ben 182 minuti, un vero e proprio record comunicato erroneamente da una catena di multisala americana che ha inserito accidentalmente questo (una volta) segreto dettaglio con la prevendita dei biglietti.

Se Avengers: Infinity War è durato 149 minuti, per l’ultimo capitolo i fratelli Russo non potevano che superarsi, arrivando ai livelli di tanti altri film che hanno abbattuto gli standard; basti pensare a Titanic o Schindler’s List con i loro 195 minuti d’intrattenimento, o all’ultimo capitolo de Il signore degli Anelli con i suoi 201 minuti.

Del resto, Joe e Anthony Russo non avevano fatto mistero di questa possibilità: già tempo addietro, i due registi avevano spiegato che l’ultimo capitolo di Avengers avrebbe avuto una durata di circa tre ore e oggi ne abbiamo la conferma.

Avengers Endgame durata da record | Cosa aspettarsi?

La trama è tenuta all’oscuro ma per sommi capi perché, ripensando a quello che è successo in Avengers: Infinity War, una cosa è certa: Thanos va abbattuto. Quest’ultimo capitolo servirà a mettere un punto alle storie lasciate in sospeso, dire addio ai supereroi come li conosciamo adesso e forse aprire nuovi sbocchi per altre possibili storie per la Marvel.

Avengers: Endgame vi aspetta al cinema il 24 aprile 2019.