Due celebrità del porno, Johnny Sins e Jayden James, sono finiti niente meno che su un libretto della messa domenicale alla voce “preghiera per la famiglia”. L’incredibile storia proviene da O Grove, comune della Galizia (Spagna).

La notizia, che sta facendo il giro della rete, è stata diffusa dal sito spagnolo “Faro De Vigo“. Nel libretto “incriminato” si vede la foto di un uomo e una donna seduti per terra con due facce imbronciate: un’immagine scelta appositamente per la sezione dedicata alle famiglie e in particolare alle liti tra coniugi.

Quando il parroco se ne è accorto, su segnalazione di qualche fedele evidentemente preparato sull’argomento, ormai gli opuscoli erano stati distribuiti ai fedeli delle parrocchie di San Martín e San Vicente.

Don Antonio Varela, 77 anni, si è giustificato così al cronista del “Mundo” che chiedeva spiegazioni: “Come potrei sapere se si tratta di qualcosa di pornografico o no”. Il prete ha raccontato di avere l’abitudine di andare su internet a cercare immagini da inserire sull’opuscolo parrocchiale e la foto in questione “illustrava molto bene” quanto recitava quella riflessione sulle famiglie.

“Al giorno d’oggi è molto comune vedere discussioni futili tra sposati. Servono comprensione e dialoghi sani”, si legge sul libretto della messa accanto all’immagine dei due pornodivi, vere e proprie celebrità su siti come “PornHub” e “YouPorn”.

Chissà come l’avranno presa anche Johnny Sins e Jayden James, di certo non si sarebbero mai aspettati di diventare così famosi tra i banchi della chiesa.

